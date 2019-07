Oltre all’inestetismo, la ritenzione può nascondere problemi di salute. È quindi opportuno determinare le cause alla radice di questa malattia e identificare mezzi efficaci di prevenzione.

Foto da iStock

L’inattività fisica, lo stile di vita sedentario o l’uso di determinati farmaci sono spesso le cause responsabili della ritenzione idrica.

La ritenzione o edema (termine medico) comporta l’accumulo di acqua o liquido nei tessuti, nelle cavità e nel sistema circolatorio, e si manifesta con il gonfiore dei piedi o delle gambe. Oltre a questi segni, le persone affette da questa condizione possono avere un ventre gonfio o aumentare di peso improvvisamente senza spiegazione. In un’intervista per Doctissimo, il dottor Ariel Toledano, flebologo di Parigi, spiega che in quest’ultimo caso, il paziente può accumulare fino a 3 kg in 24 ore, pur non alterando minimamente la sua dieta.

Ritenzione idrica, cause e rimedi naturali

iStock Photo

1- eccesso di sodio:

Quando parliamo di sodio, generalmente ci riferiamo al sale, l’ingrediente che incorona i nostri pasti, rendendoli più saporiti. Una dieta troppo salata può portare alla ritenzione idrica, questo perché il sale viene immagazzinato nei tessuti che trattengono l’acqua. La presenza di sale previene l’evacuazione che si accumula e forma l’edema.

2- Disidratazione:

La disidratazione viene percepita come “mancanza di acqua” acqua insufficiente che non consente al corpo di funzionare in modo ottimale. Paradossalmente, questa mancanza di acqua spingerà alcune parti del corpo a imprigionare le riserve disponibili. Di conseguenza, noterete gonfiore in certe zone, segni di ritenzione idrica.

3- Durante la gravidanza:

Durante la gravidanza, l’utero tende a esercitare una pressione sulla vena cava, inizialmente responsabile del flusso sanguigno dagli arti inferiori al muscolo cardiaco. Più il volume di questo organo aumenta, più i liquidi ristagnano nelle gambe, portando così alla ritenzione di acqua. I cambiamenti ormonali sono anche responsabili di questo disturbo, specialmente attraverso l’alta produzione di progesterone che causerebbe all’organismo di immagazzinare acqua e sodio in eccesso.

4- Potassio:

La maggior parte degli alimenti, come banane, noci o pesce, ci forniscono potassio. Questo nutriente svolge un ruolo di privilegio nel nostro corpo soprattutto per l’evacuazione di alcune sostanze come il sodio. Come spiega Sara Stanner della British Nutrition Foundation, il potassio è una delle sostanze regolanti dell’attività renale per i fluidi corporei. Pertanto, qualsiasi deficit di questo elemento ostacola l’eliminazione dei liquidi e causa la ritenzione idrica.

5- Un deficit proteico:

Molto spesso, è sufficiente uno squilibrio nutrizionale come una deficienza proteica per portare alla ritenzione di acqua. Il nostro sangue è composto da oltre il 60% di acqua e proteine ​​che promuovono la produzione di albumina da parte del fegato. È questa sostanza che consente all’acqua di essere contenuta nel sangue, quindi se c’è carenza di proteine, l’acqua migrerà e si accumulerà nei tessuti.

Prevenire la ritenzione idrica:

1- Regola il tuo livello di sale

Ridurre l’assunzione di sale è essenziale per prevenire la ritenzione idrica. Puoi sostituirlo con altre spezie evitando cibi saturi (carni lavorate, pane bianco, formaggio … ecc.)

Tuttavia, ricorda che il sale non è il tuo nemico e che è un eccesso che può portare alla malattia.

2- Consumo elevato di fibre

La fibra alimentare viene utilizzata per regolare l’apparato digerente e prevenire la stitichezza e il gonfiore. Puoi consumare cibi a base di fibre come i limoni che rilasciano l’acqua in eccesso dai reni e quindi combattere la ritenzione idrica.

3- Buona idratazione

Affinché il tuo corpo funzioni correttamente, è fondamentale bere regolarmente liquidi. Fai attenzione a non farlo in modo brutale con il rischio di creare problemi di gonfiore.

Inoltre, puoi anche contribuire all’idratazione del corpo consumando frutta e verdura piena d’acqua come anguria, pomodoro, fragole … ecc.

4- Più proteine, meno carboidrati

Consuma abbastanza proteine ​​che svolgono un ruolo nel riassorbimento dell’acqua nell’organismo. Secondo il Dr. Philippe Blanchemaison, è importante integrarli nella nostra dieta, sia animali (carne bianca, uova, pesce) o vegetali (cereali e legumi). Si raccomanda anche una riduzione dei carboidrati, specialmente quelli contenuti nel pane, pasta e riso bianco.

