7 consigli naturali per ridurre le occhiaie nere in 2 giorni

Adottando abitudini sane e applicando trattamenti naturali fatti in casa, è possibile ridurre l’aspetto sgradevole di borse e occhiaie e dare luminosità al viso

La qualità dei tessuti della pelle è determinata dalla circolazione sanguigna, responsabile della comparsa di occhiaie e borse antiestetiche. In questo senso, è essenziale comprendere tutti gli altri elementi ad essa associati e che vanno oltre una semplice colorazione, vale a dire l’invecchiamento, la pigmentazione scura e lo scavo del solco.

Le occhiaie compaiono per una serie di motivi, tra cui l’invecchiamento della pelle e la perdita di tono. Questo è il motivo per cui il loro aspetto a volte è antiestetico e può essere un fattore di erosione dell’autostima.

Le aziende cosmetiche offrono gamme numerose di prodotti ad hoc che consentono di ridurle. Solo questi potrebbero contenere molteplici sotanze chimiche e a seconda del tipo di pelle, essere irritanti, motivo per cui i rimedi casalinghi potrebbero rappresentare un’ottima alternativa.

Ecco alcuni suggerimenti e raccomandazioni per porre rimedio e prevenire la comparsa delle occhiaie:

Il cetriolo

Il cetriolo è un rimedio naturale, efficace e può essere utilizzato per affrontare le imperfezioni estetiche. Basta affettarlo, lasciarlo in frigo per alcuni minuti e posizionarlo sotto gli occhi. Il suo contenuto di acqua e rame idrata in profondità, favorisce la produzione di collagene in questa area sensibile e riduce anche la comparsa di occhiaie decongestionando le borse.

Aloe Vera

Quando il colore della pelle sotto gli occhi è accompagnato da irritazione, l’aloe vera si rivela particolarmente efficace grazie alle sue proprietà rinfrescanti e antinfiammatorie. In effetti, questa pianta medicinale preferita della medicina cinese ed egiziana offre numerosi vantaggi: idrata in profondità, riduce le macchie scure, lenisce e consente la guarigione dell’epidermide.

Per beneficiarne, è necessario estrarre il gel fresco dell’aloe vera e applicarlo intorno agli occhi prima di dormire.

Bustine di tè

Queste bustine non sono ottime solo per fare il tè. Antiossidanti, contengono anche tannini, polifenoli con azione decongestionante e astringente che aiutano a stringere i pori e tonificare la pelle. Inoltre, il loro contenuto di caffeina favorisce la microcircolazione del sangue, attenuando così la colorazione delle occhiaie.

Immergi semplicemente la bustina di tè in acqua fredda, applicala ai tuoi occhi e lasciala riposare per circa 15 minuti! Scopri gli 8 incredibili usi alternativi di una tazza di tè

Acqua di rose

Se vuoi prevenire la comparsa di occhiaie, l’acqua di rose può essere eccellente per dare un aspetto fresco alla tua pelle e ringiovanirla. Ricca di vitamina C, combatte l’azione dei radicali liberi responsabili di una carnagione opaca e iperpigmentazione della pelle.

Per goderne i benefici, immergi il cotone in acqua di rose e lascia riposare gli occhi per 10-15 minuti.

Latte

A meno che tu non abbia una pelle estremamente grassa, il latte è un ingrediente ideale per ridurre le occhiaie grazie alle proprietà esfolianti dell’acido lattico. Questi aumentano il tasso di rigenerazione cellulare, nonché la tonicità e l’elasticità della pelle. Quindi la pelle ritrova tutto il suo splendore.

Dovrai immergere 2 compresse di cotone nel latte freddo e lasciarle in posa per 10 minuti sotto gli occhi.

Pomodoro

Grazie all’azione antiossidante del licopene che contengono, i pomodori sono un ottimo rimedio contro le occhiaie, rendendo la pelle morbida ed elastica e riducendo la pigmentazione. Dovrai mescolare in un bicchiere un cucchiaino di succo di pomodoro con un cucchiaino di succo di limone e applicare la miscela sotto gli occhi. Questa preparazione deve essere lasciata riposare per circa 10 minuti prima di sciacquare accuratamente con acqua pulita.

Sonno

Nonostante tutti i rimedi naturali e i prodotti di bellezza disponibili sul mercato, il sonno rimane la soluzione migliore per prevenire la comparsa di occhiaie e ridurne l’aspetto antiestetico. Pertanto, è essenziale promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato.

Avvertenze:

Non è consigliabile esporsi al sole dopo aver applicato il limone sulla pelle, essendo gli agrumi fotosensibilizzanti.

