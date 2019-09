Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito danno spettacolo durante la prima puntata di Temptation Island Vip e ricordano Sara Affi Fella e Nicola Panio.

La prima puntata di Temptation Island Vip 2019 non ha deluso le aspettative del pubblico. Oltre alla crisi tra Pago e Serena Enardu, il primo appuntamento del programma dell’amore condotto da Alessia Marcuzzi è stato animato anche da Chiara Esposito che, pur essendo la fidanzata più giovane del gruppo, ha subito interagito con i tentatori. A dare fastidio al suo fidanzato Simone, però, non è stato l’atteggiamento disinvolto con cui si è rapportata, ma il fatto di vederla nuovamente fumare.

Temptation Island vip 2019: le sigarette tra Chiara e Simone

Le sigarette tornano di moda a Temptation Island Vip. Chiara, sin dalle prime ore di permanenza nel villaggio di Temptation Island, oltre a tuffarsi subito nella conoscenza dei single, si è anche concessa qualche sigaretta mandando su tutte le furie il fidanzato Simone che, agli altri fidanzati, ha raccontato di aver fatto di tutto per farle togliere il vizio di fumare. Un momento che al pubblico ha ricordato un episodio simile di cui furono protagonisti Sara Affi Fella e Nicola Panico.

“Simone non fuma e mi ha vietato di fumare. Io ho capito che davanti a lui non devo fumare e poi lo faccio di nascosto, lo prendo per il c**o. Poi dice che non devo essere solare e che non devo indossare tute corte perché attiro l’attenzione”, sono state le parole di Chiara mentre Bonaccorsi ha commentato così: “Mi fa passare da lupo cattivo. Per me è la ragazza più bella dell’universo, ho accanto una Ferrari e so che devo averne cura, ma chiedo solo un po’ di ritegno”.

Le premesse, dunque, non sono per niente buone: tra Simone e Chiara finirà tutto alla fine del percorso nel villaggio?

