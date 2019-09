Temptation Island Vip: dove rivedere le puntate

Scopri dove è possibile rivedere le repliche delle puntate di Temptation Island Vip.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip, aprendo la nuova stagione con un nuovo viaggio tra i sentimenti che vedrà delle coppie separarsi per mettersi alla prova, resistendo alla distanza e, ovviamente, a dei tentatori sempre pronti a farli capitolare. Dopo il successo della scorsa edizione, l’attesa era davvero alle stelle e sono tantissimi gli spettatori che ieri sera hanno trascorso qualche ora tra falò e visite al pinnettu, in attesa di scoprire se l’amore tra i partecipanti è vero o destinato a crollare.

Come spesso accade, però, ci sono anche coloro che nonostante tutto hanno finito con il perdersi la puntata o con il vederla già iniziata o senza giungere al termine. Se anche tu sei tra loro, niente paura, perché per fortuna c’è più di un modo per poterla rivedere senza problemi.

Come vedere le repliche di Temptation Island Vip

Temptation Island è un programma che in poco tempo è riuscito a ritagliarsi una fetta di pubblico non indifferente. Un percorso che la versione Vip sta percorrendo allo stesso modo, coinvolgendo sempre di più il pubblico da casa. È quindi facile immaginare come siano in tanti a chiedersi se e quando è possibile vedere anche le repliche in modo da non perdersi nessun colpo di scena.

Scopriamo quindi come e quando vedere la replica della prima puntata e di quelle che seguiranno.

La 5: Qui lo show viene replicato il Martedì sera alle 21:10 dando modo a chi è impegnato il Lunedì di rifarsi il giorno dopo.

Mediaset Play. La piattaforma streaming consente di rivedere sia gli interi episodi che i momenti più importanti. Basta entrare, registrarsi e il gioco è fatto. Visibile sia su smartphone che tablet che, ovviamente, su tv abilitate.

Witty: E, dulcis in fundo, c’è il canale web dedicato ai programmi di Maria De Filippi tra i quali spicca appunto anche Temptation Island Vip.

Da oggi quindi non ci saranno più scuse per non restare aggiornati si quanto accade alle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio amore attraverso Temptation Island.

