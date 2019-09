Vi capita mai di avere i piedi sudati? E’ un problema che purtroppo interessa tante donne, può avere cause diverse. Scopriamo i rimedi naturali

Fonte: Istock

I piedi sudati è una condizione che conosciamo quasi tutti, si verifica soprattutto nella stagione estiva e non solo. Si verifica anche dopo una lunga passeggiata o dopo aver fatto attività fisica, ma può essere anche un problema più frequente. Alcune volte è dovuto semplicemente ad una condizione naturale che non deve allarmarci.

Scopriamo quali sono i motivi di una eccessiva sudorazione ai piedi e i rimedi naturali per combatterla.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Piedi sudati: perchè

La causa della sudorazione dei piedi non è facile trovarla, perchè può dipendere da diversi fattori:

ereditari

calzature inadeguate

calzini in materiale sintetico

indossare troppe ore al giorno le scarpe

scarsa igiene

Talvolta anche l’alimentazione, può favorire la sudorazione, ecco alcuni alimenti:

il caffè

le bibite gassate

La sudorazione ai piedi, viene definita iperidrosi, accade quando le ghiandole sudoripare sono eccessivamente stimolate, producendo più sudore del dovuto, dipende da un problema ormonale. Questo disturbo può causare:

la micosi dei piedi: come il piede d’atleta

dermatiti

piedi sempre freddi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>> Ecco cosa succede se cammini a piedi nudi 5 minuti al giorno

Rimedi naturali più efficaci

Per attenuare la sudorazione, fortunatamente esistono diversi rimedi naturali, vediamo quali sono.

1. Il pediluvio: sicuramente uno dei metodi migliori per fronteggiare il problema dei piedi sudati e il conseguente cattivo odore, è consigliabile farlo spesso. Dopo il pediluvio i piedi si liberano anche di batteri e tossine, così da avere piedi più freschi e profumati. Riempite una bacinella con acqua tiepida, mettete sale grosso oppure con aceto, tenendo i piedi in ammollo per 15 minuti e poi asciugateli bene.

2. Il tè: è un rimedio perfetto soprattutto perchè ha proprietà astringenti, preparate una bacinella con acqua e 4 bustine di tè, lasciate a bagno i piedi per mezz’ora. Ripetere a giorni alterni.

3. Il bicarbonato: è un ottima soluzione contro il sudore dei piedi, perchè ha proprietà assorbenti ed elimina il cattivo odore. Potete utilizzarlo come il talco mettendolo all’interno delle scarpe, oppure scioglierlo in acqua per fare un pediluvio rinfrescante. In una bacinella con acqua tiepida sciogliete 2 cucchiai in una bacinella di acqua tiepida, e lasciate i piedi a bagno per un quarto d’ora.

4. L’amido di mais: un’ottima alternativa al bicarbonato, si può spargere sui piedi o nelle scarpe per assorbire il sudore e prevenire il cattivo odore.

5.La salvia: basta preparare una tisana con le foglie di salvia, poi versatela nell’acqua per il pediluvio, immergete i piedi per 15 minuti e ripetete anche due volte al giorno.

6. Oli essenziali: come il tea tree oil che è quello maggiormente consigliato perché limita la sudorazione ed è un antimicotico naturale. Altri oli essenziali che potete utilizzare sono: l‘ eucalipto, la lavanda, il timo e la menta. In una bacinella con acqua tiepida, sciogliete 10 gocce di olio, diluitele in un cucchiaio di bicarbonato, poi tenete i piedi a bagno per 15 minuti. Dopo asciugate bene e potete ripeterlo frequentemente.

7. La camomilla: svolge un’azione antibatterica e astringente. Preparate una tazza di camomilla, lavate i piedi con acqua fredda, immergete un batuffolo di cotone nella camomilla e poi tamponate i piedi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>>Sudore: le cause e la scoperta della proteina dell’odore

Consigli utili per ridurre la sudorazione dei piedi

Allume di rocca Fonte: Istock-Photos

Ci sono altri rimedi per attenuare la sudorazione, ecco quali sono:

lavare frequentemente i piedi: sia al mattino che di sera con acqua tiepida e un detergente neutro, facendo un ultimo risciacquo con acqua fredda;

sia al mattino che di sera con acqua tiepida e un detergente neutro, facendo un ultimo risciacquo con acqua fredda; cospargeteli con il talco o con il bicarbonato: che assorbono il sudore;

che assorbono il sudore; utilizzare l’allume di rocca o di potassio: un deodorante naturale che viene impiegato per le ascelle. Basta bagnarlo sotto acqua corrente e passatelo sotto ai piedi lavati e asciugati;

un deodorante naturale che viene impiegato per le ascelle. Basta bagnarlo sotto acqua corrente e passatelo sotto ai piedi lavati e asciugati; scegliere scarpe traspiranti: devono essere di buona qualità e della misura corretta;

devono essere di buona qualità e della misura corretta; calzini e le calze 100% in cotone: evitare il nylon, la lycra e il poliestere;

evitare il nylon, la lycra e il poliestere; le solette assorbenti: una soluzione ideale per limitare la sudorazione dei piedi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>> Piedi: ecco come averli sempre sani e belli

Quando il problema persiste bisogna consultare il medico, se la sudorazione eccessiva aumenta o persiste.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI