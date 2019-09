Il wedding planner è una figura professionale molto ambita e ricercata negli ultimi anni da tantissime coppie di futuri sposi. Scopriamo chi è

Organizzare un matrimonio non può essere improvvisato, poi porta via tantissimo tempo, per questo motivo molte coppie si affidano ad un wedding planner. E’ una figura molto importante, che accompagnerà la coppia fino al giorno del sì. Nasce negli Stati Uniti divenendo ben presto un must per moltissime persone di ogni ceto sociale, diffondendosi anche in Italia, ma soprattutto in India dove la richiesta del wedding planner è altissima. Scopriamo chi è.

Wedding planner: chi è

La figura del wedding planner nasce dall’esigenza di avere un supporto nell’organizzazione del matrimonio, è diventata quasi irrinunciabile per moltissime coppie. Un organizzatore di matrimoni che ha mansioni relative alla logistica e non solo. Deve essere un esperto di tutto ciò che riguarda il matrimonio e dovrà guidare la coppia passo passo dai preparativi al giorno del sì. Il compito principale è quello di aiutare i futuri sposi ad organizzare le nozze, partendo dalla scelta:

delle partecipazioni

della location,

il tema della cerimonia,

gli allestimenti,

decorazioni,

abito degli sposi, e damigelle,

dell fioraio,

della bomboniera,

della torta

L’organizzazione non la fa il wedding planner senza l’approvazione degli sposi! Questa figura vi consente di risparmiare telefonate e tempo durante i preparativi, questo senza contare che selezionerà anche tutti i fornitori.

Cosa fa

Il wedding planner realizza i desideri della coppia mantenendo una rotta e gestendo il budget, che avrete deciso, in modo che non si perdano di vista degli obiettivi importanti. E’ una figura professionale capace di:

ascoltare

comprendere

Sono due punti fondamentali, molto importante per garantire i preparativi senza alcun stress, rispettando i vostri gusti e tutto ciò che vi aspettate dal vostro evento. Dopo che ha preso visione di tutte le richieste dei futuri sposi, il suo lavoro sarà quello di indicarvi le soluzioni più adatte, aiutandovi nella gestione del budget.

Al wedding planner tocca il compito di coordinare i ruoli di tutti i fornitori coinvolti nella realizzazione del vostro evento, ìn modo che il giorno del sì sia così come lo avete sempre desiderato e sognato.

Come sceglierlo

La scelta del wedding planner dipende dalle proprie esigenze,soprattutto economiche, ma di certo non è una cosa semplice. Si devono creare comunque delle affinità tra gli sposi e il wedding, poiché si tratta di un mestiere in cui il gusto, la sensibilità, la percezione dell’eleganza e le inclinazioni personali sono di fondamentale importanza. Lo stesso discorso vale per il broker: voi affidereste i vostri risparmi se non avete fiducia?

Il primo fattore è la professionalità, che è un obbligo, ma anche una volta che avrete avuto le dovute garanzie sotto questo aspetto, interverranno alte sfumature personali. Il wedding planner non organizza semplicemente un matrimonio in maniera asettica, anzi informa continuamente gli sposi. Li accompagna passo-passo in un momento straordinariamente importante della loro vita. Quindi è importante stabilire un’affinità con il wedding planner, che già riscontrate dopo i colloqui preliminari, talvolta anche la persona più qualificata potrebbe rilevarsi inadatta alle vostre specifiche esigenze.

