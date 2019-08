Organizzare un matrimonio shabby chic è indubbiamente uno di quelli più alla moda in questo momento. Ecco un po’ di idee selezionate per voi

Matrimonio shabby chic (Istock)

Iniziamo col definire il termine “shabby“. In inglese è sinonimo di “logoro”, un termine comparso per la prima volta sulla rivista britannica The World of Interiors nel 1980, dove le prime luci di questo stile si intravedevano nelle grandi case di campagna inglesi.

Da quel momento in poi, lo stile shabby ha iniziato a diffondersi nel mondo dell’arredamento, contagiando pian piano anche il mondo del wedding. Molto amato per l’eleganza e la sostenibilità ambientale di cui è espressione, sono sempre di più le coppie che lo scelgono per il giorno del sì.

Per un effetto shabby chic si sceglie il legno, un legno che non deve essere perfetto, ma che deve sembrare come se fosse stato appena tirato fuori dalla soffitta della nonna. Le tonalità sono i colori “pastello”: il rosa antico, il verde oliva, il giallo tenue, l’indaco, l’azzurro, il bianco e il grigio.

Vediamo quali sono i punti chiave per organizzare un matrimonio shabby chic.

Suggerimenti per un matrimonio indimenticabile e in pieno stile shabby chic

Ecco gli elementi che proprio non possono mancare in un matrimonio shabby:

Le partecipazioni rigorosamente in pizzo , con elementi rustici, come ad esempio un fiocco fatto con lo spago, o romantici, come ad esempio un nastro in raso rosa.

, con elementi rustici, come ad esempio un fiocco fatto con lo spago, o romantici, come ad esempio un nastro in raso rosa. Le bomboniere: sono da preferire i prodotti alimentari a chilometro zero (liquori, olio, marmellate, aromi e spezie) racchiuse in vasi sigillati, boccette con essenze profumate naturali oppure sacchetti con la lavanda per profumare la biancheria, saranno il ricordo ideale da abbinare ai confetti.

sono da preferire i prodotti alimentari a chilometro zero (liquori, olio, marmellate, aromi e spezie) racchiuse in vasi sigillati, boccette con essenze profumate naturali oppure sacchetti con la lavanda per profumare la biancheria, saranno il ricordo ideale da abbinare ai confetti. La location: agriturismi, masserie, cascine, ville, dimore o casali che rievocano l’atmosfera della Bretagna e della Provenza, sono la cornice perfetta specie se dotati di un romantico e ampio giardino.

Le decorazioni sui tavoli possono essere fatte con dei barattoli di vetro verniciati in stile Shabby Chic, con semplici fiori di campo oppure delicate roselline rosa.

sui tavoli possono essere fatte con dei barattoli di vetro verniciati in stile Shabby Chic, con semplici fiori di campo oppure delicate roselline rosa. Gli allestimenti devono essere molto semplici, si possono appendere ai rami degli alberi delle candele fatte in casa con i barattoli degli omogeneizzati.

devono essere molto semplici, si possono appendere ai rami degli alberi delle candele fatte in casa con i barattoli degli omogeneizzati. Il tableu de mariage potrà essere scritto direttamente su una lavagna, e i nomi dei tavoli scritti su delle lavagnette poste al centro del tavolo. In alternativa si possono realizzare con delle etichette di cartone invecchiato inserite all’interno di una cornice in stile.

potrà essere scritto direttamente su una lavagna, e i nomi dei tavoli scritti su delle lavagnette poste al centro del tavolo. In alternativa si possono realizzare con delle etichette di cartone invecchiato inserite all’interno di una cornice in stile. La torta : la naked cake è la più indicata: si tratta di un tipo di torta non ricoperta di pasta di zucchero, ma con gli strati lasciati a vista, cosa che le dona un look “rustico” e appunto shabby. Questo tipo di torta si può decorare con fiori, rametti freschi e dettagli in pizzo.

: la è la più indicata: si tratta di un tipo di torta non ricoperta di pasta di zucchero, ma con gli strati lasciati a vista, cosa che le dona un look “rustico” e appunto shabby. Questo tipo di torta si può decorare con fiori, rametti freschi e dettagli in pizzo. L’ abito da sposa: il classico, bianco o avorio, con un corpetto a cuore senza spalline, meglio se impreziosito con del pizzo e un’ampia gonna. Si può abbellire l’abito con un nastro in vita, oppure un fiocco.

il classico, bianco o avorio, con un corpetto a cuore senza spalline, meglio se impreziosito con del pizzo e un’ampia gonna. Si può abbellire l’abito con un nastro in vita, oppure un fiocco. Il bouquet : la scelta spazia tra rose, peonie, begonie, ortensie, lavanda, fiori di campo, ortensie, mughetti, rose inglesi, camelie, lavanda. Si può scegliere anche un mazzo di lavanda annodato con un bel nastro bianco o avorio.

: la scelta spazia tra rose, peonie, begonie, ortensie, lavanda, fiori di campo, ortensie, mughetti, rose inglesi, camelie, lavanda. Si può scegliere anche un mazzo di lavanda annodato con un bel nastro bianco o avorio. L’ abito delle damigelle: scegliere un abito semplice, vintage e un po’ romantico al tempo stesso. Magari, con un motivo floreale stampato oppure di una tonalità che riprenda il viola della lavanda.

Virgilia Panariello