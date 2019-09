«Non sapeva nuotare», giovane ragazzo cade in piscina e annega

Estate nera questa del 2019 con tanti casi di annegamento di bambini e adolescenti.

Nella giornata di martedì 25 giugno 2019 c’è stata una tragedia in una cascina nel bresciano, a Ghedi, dove un giovane di appena 17 anni è deceduto annegato in piscina.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Educazione CLICCA QUI

Il cadavere del ragazzo è stato ritrovato dalla proprietaria dell’abitazione. Al momento del dramma il giovane di 17 anni era da solo, e pare non sapesse nuotare: quando è caduto in acqua era probabilmente impegnato a svolgere alcuni piccoli lavori come faceva solitamente sul posto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Brescia.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI