I migliori giochi all’aperto per intrattenere bambini di tutte le età, creativi, divertenti e soprattutto non pericolosi. Ecco luna selezione dei migliori giochi all’aperto per bambini.

Fianalmente è arrivato il caldo e le belle giornate, le scuole si sono chiuse e per molte mamme inizia il calvario del “mamma mi annoio…giochiamo insieme?”

Per coloro che hanno la fortuna di avere del tempo da dedicare a questi instancabili professionisti del gioco, ecco alcune idee da realizzare in giardino per trascorrere insieme lieti momenti e sperare di farli crollare dalla stanchezza così che poi potremmo goderci un pò di meritato riposo a nostra volta.

L’obiettivo è ridere insieme, ma attenzione all’età del bambino. Sciegliere un gioco adatto aiuterà a sviluppare le sue abilità.

Detto questo permettigli di prendere un po ‘di aria fresca e divertirsi all’aria aperta ed

offri al bambino un bel momento di condivisione con la sua famiglia o con gli amici.

Investire in giochi all’aperto equivale ad offrire al tuo bambino l’opportunità di godere dell’aria aperta (invece che di divano e tv), imparare nuove abilità e soprattutto divertirsi.

I migliori giochi all’aperto per bambini instancabili

Un grande giardino è di per se già un buon punto di partenza ed offre moltissimi spunti per giochi divertenti da fare a casa. Ecco un elenco di giochi da poter fare in giardino, alcuni sono classici rivisitati, fatti da noi stessi o visti fare milioni di volte che funzionano di sicuro, altri invece sono belle novità.

1.La sabbiera, un grande classico per i più piccoli



La gestione è essenziale per i più piccoli. Esistono in commercio molti tavoli da gioco all’aperto per il trasferimento di sabbia e acqua. Questo gioco, gli permetterà di giocare da solo o con gli altri. Potrà usare palette e formine per modellare o lavorare la sabbia, come se fosse sulla spiaggia.

2. Il giardinaggio

Adorerà imitare i più grandi, usando il suo personale annaffiatoio da giardino! Introduci i bambini nelle gioie della coltivazione di verdure, frutta o erbe. Creando il vostro orticello personale, i più piccoli potranno divertirsi a maneggiare il terreno e piantare semi o piantine. L’irrigazione regolare diventerà un’attività in sé, soprattutto in considerazione del risultato. Il giardinaggio è un’attività che unisce la scoperta della natura, le capacità motorie e l’autonomia.

3. Il tiro al bersaglio

Il tiro al bersaglio è un classico gioco da fare all’aperto. Adatto ad ogni occasione, un compleanno, un pasto in famiglia o per giocare con i fratelli, i bambini adorano creare questo gioco e sfidarsi. Per questo gioco ti basterà conservare i barattoli di latta dei cibi in scatola, o trovare delle tazze adatte da disporre in posizione piramidale. Fatto questo rimane solo di posizionarsi a una buona distanza per lanciare la palla, una comune pallina da tennis sarà sufficiente. L’obiettivo è far cadere più barattoli possibili, e soprattutto capire a dosare la propria forza e imparare a mirare. Si può rendere il gioco più divertente azionando una macchina sparabolle che confonde la mira e distrae i giocatori.