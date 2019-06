La spiaggia è il luogo perfetto per giocare con la tua famiglia. Ecco nove giochi a prova di divertimento e di noia.

La spiaggia è un enorme parco giochi per bambini con la differenza che combina sabbia e acqua per scatenare esperienze e divertimento. A volte, tuttavia, è necessario guidare i bambini per aiutarli a trovare spunti interessanti e giochi tranquilli, adattati alla loro età e a questo ambiente di vacanza così diverso dal cortile della scuola o del giardino.

Ecco una moltitudine di idee per tenere occupate le tue piccole teste tra sabbia e acqua, sfidandoli e condividendo con loro bei momenti sotto il cielo blu.

9 idee di gioco da fare in spiaggia con i bambini

Prima di tutto pensiamo alla sicurezza e non dimentichiamo di proteggere i bambini dal sole, imbrattandoli con la crema solare e dotandoli di berretto, occhiali e quan’altro li aiuti a proteggerli dai raggi-UV. Fatto questo possiamo iniziare a pensare al divertimento e a quali giochi fare con i bambini tra vecchi classici e qualche rivisitazione.

1. Il catello di sabbia

Decisamente un must tra i giochi da fare in spiaggia. Dotati si sabbia, una pala, un rastrello, un secchio, una certa destrezza e immaginazione, i bambini, aiutati da papà e mamma, possono costruire bellissimi castelli di sabbia. Se la costruzione non è lontana dall’acqua, con l’aiuto delle onde si possono creare dei fiumiciattoli che circonderanno la fortezza e con le conchiglie decorare le mura del castello o incidere il nome della famiglia rele.

2. Le palle di sabbia

Tradizionalmente usate per intavolare una battaglia all’ultimo colpo, le palle di sabbia possono essere usate anche per giocare con un gigantesco circuito a palla. Lungo il percorso, si possono aggiungere, se lo si desidera, dossi, tunnel ed ostacoli .Tirate le palle contemporaneamente. Chi possiede la palla che per prima attraversa il traguardo vince la partita.

3. La caccia alle conchiglie

Vai a caccia di conchiglie. Con un secchio o una borsa in mano, vai con il tuo bambino alla ricerca dei più bei esemplari di conchiglie. Una volta tornati a casa, possono essere lavate e conservate in una cassa del tesoro o essere esposte in un bel barattolo di vetro.

4. Organizza una caccia al tesoro

Nascondi alcuni oggetti sotto la sabbia, vicino al tuo asciugamano. Dì ai bambini quanti oggetti trovare. Pala in mano, dovranno trovare il maggior numero di oggetti possibile. Se partecipano più di tre bambini, non esitare a creare squadre. In ogni caso, è meglio allontanarsi da persone che si crogiolano al sole per evitare di disturbarle, naturalmente.

5. Crea un campo da minigolf

Per costruire un campo da golf in miniatura, scavare alcuni buchi, un piccolo tunnel e un ponte per complicare il circuito. Tirare la palla da ping-pong sul percorso con il piede, la mano o un piccolo giocattolo da spiaggia.

6. Giochi da spiaggia

Con un secchio e tutti gli accessori per giocare e costruire sulla sabbia, il tuo bambino non dovrebbe annoiarsi. Dopo aver scavato e costruito un castello di sabbia, può guidare il suo camion su strade immaginarie o modellare piccoli animali con accessori dedicati.

7. Racchettoni

La spiaggia è il luogo perfetto per imparare a maneggiare una racchetta e prendere una palla. Esistono in commercio modelli appositamente disegnati adatti alle mani dei più piccoli. Con altri bambini, o con papà o mamma, il tuo bambino sarà lieto di fare alcuni primi scambi sulla sabbia.

8. I gonfiabili

Il tuo bambino sarà in grado di divertirsi in acqua sulla groppa di divertentissimi animali gonfiabili: balene, orche, coccodrilli, squali, unicorni…il tuo piccolo adorerà lavorare sul suo equilibrio.

9.Mölkky

Il famoso gioco scandinavo di birilli di legno Mölkky è un buon gioco di coordinamento e fortuna per tutta la famiglia. Chi sarà in grado di abbattere i birilli di destra per ottenere il miglior punteggio? Con un pò di allenamento, giovani e meno giovani diventeranno presto fan di questo gioco all’aperto facile da padroneggiare.

