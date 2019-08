Fonte: Istock-Photos

Il rossetto è un dettaglio che completa il trucco viso di tante donne, alcune riescono a rinunciare, altre lo no. Il rossetto mette in risalto le labbra, rendendo così il viso più luminoso. E’ importante focalizzare la scelta delle nuance in base al colore dei capelli oltre all’incarnato.

Le donne bionde possono permettersi diverse nuance di rossetto dal rosa al marrone, scopriamo le nuance di rossetto più adatte da applicare per sfoggiare un make-up perfetto.