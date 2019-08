Ecco 5 cose che dovresti assolutamente sapere se stai cercando di perdere peso senza riuscirci

Hai provato tutte le diete che promettono miracoli senza successo? Quasi tutte escludono alimenti come zucchero, glutine, carboidrati o proteine? Se sei stanco di minestre insipide e infusi disintossicanti a volontà e vuoi aumentare le tue possibilità di perdere peso? Ecco alcuni errori commessi dal 95% delle persone secondo il college dei nutrizionisti di San Pietroburgo che ti impediscono di perdere peso.

5 errori da non commettere se vuoi perdere peso

Dormi male

Un sonno disturbato o interrotto può avere un grande impatto sulla salute e causare stanchezza estrema e persino problemi cardiaci. Inoltre, la mancanza di sonno può influire direttamente sul peso, rendere difficile bruciare i grassi e aumentare notevolmente il rischio di obesità, come dimostra uno studio sull’argomento.

Si consiglia di:

Migliorare la routine notturna. Migliorare la qualità del sonno attraverso un regolare esercizio fisico durante il giorno. Fissare un orario di sonno preciso e lasciarlo invariato e praticare un rituale di rilassamento prima di dormire.

Non usi le posate per mangiare

Secondo il dottor Zane Andrews, professore di fisiologia e neuroscienziato alla Monash University, la sensazione di sazietà viene comunicata al cervello solo 20 minuti dopo aver mangiato. Ma a volte la fame è tale che tutto il cibo viene ingerito alla velocità della luce senza che il cervello si accorga che ti stai alimentando troppo.

Si consiglia di:

Tagliare con cura il cibo presente nei tuoi piatti il che aiuta a minimizzare i tuoi bocconi e ti permette di respirare meglio tra un boccone e l’altro. Si consiglia inoltre di dedicare del tempo a masticare il cibo per una migliore digestione.

Non bevi abbastanza acqua

L’acqua è un vero alleato dimagrante da introdurre nel tuo processo di perdita di peso! Uno studio ha infatti messo in luce la verità di questo fatto spiegando il suo impatto sulla riduzione del grasso corporeo attraverso due meccanismi essenziali che si verificano quando il corpo è ben idratato: il declino dell’appetito e l’aumento della lipolisi (distruzione di grassi).

Si consiglia di:

Gustare le innumerevoli virtù dell’acqua bevendo un bicchiere prima di ogni pasto. Inoltre, è consigliabile preferire l’acqua a qualsiasi altro liquido. Dovresti vedere il cambiamento non appena è ben integrata nella tua routine.

Sei troppo abile nelle diete disintossicanti

I succhi detox che hanno il vento in poppa sono sicuramente interessanti per disintossicare il corpo ma non possono essere adottati da soli come unica fonte di cibo. E per una buona ragione, con questo tipo di dieta si perde più acqua e massa muscolare rispetto al grasso. La ricerca ha anche indicato che non sono stati condotti studi randomizzati e controllati per valutare concretamente l’efficacia di queste diete disintossicanti.

Si consiglia di:

Favorire frutta e verdura intera piuttosto che il succo perché contengono molta meno fibra, essenziale per un buon processo digestivo. Fibre: scopri i benefici e perché sono fondamentali per dimagrire

Conti le calorie

Anche se le calorie sono etichettate e generalmente popolate sul web, è difficile dire esattamente quante calorie il tuo corpo ha ingerito. Non è quindi ovvio, anche con un conteggio regolare di calorie, determinare con precisione quante di esse sono state bruciate dal tuo corpo. Inoltre, uno studio ha dimostrato che la riduzione dell’apporto calorico non è necessariamente favorevole alla perdita di peso.

Si consiglia di:

Prestare maggiore attenzione al valore nutrizionale dei cibi piuttosto che al loro apporto calorico.

