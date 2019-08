Maurizio Costanzo durante un’intervista rilasciata per il settimanale Chi rivela cosa lo spaventa più della morte: “Ho paura di lasciare Maria”

Fonte: Instagram

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non sono spesso al centro di gossip anche se si tratta di una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono conosciuti quasi trent’anni fa, nel 1989, nel corso di un convegno contro la pirateria musicale a Venezia. Qualche mese più tardi, lui le offrì la possibilità di collaborare per la Simco, società di comunicazione e immagine, e di diventare sua assistente. Poi il matrimonio, per lei, Maurizio lasciò la sua terza moglie, Marta Flavi. A quei tempi, Maria non era “nessuno”, almeno per il grande pubblico. Ma, grazie all’aiuto del marito, è diventata la regina incontrastata della tv italiana.

I due sono molto legati, infatti Maurzio durante un’intervista rilasciata per il settimanale ‘Chi’ ha parlato dell’amore che lo lega alla moglie: “Il rapporto dopo anni non cambia, migliora. Crescono l’amicizia, la stima e la solidarietà. Sembra retorica, ma la frase ‘Non potrei vivere senza di lei‘ oggi, con Maria, ha un senso. La passione? Si trasforma. Diventa intimità, complicità. Avere una donna al proprio fianco, anche se diventa la tua migliore amica, è comunque un vantaggio”.

Maurizio Costanzo: “Ho paura di perdere Maria”

Gabriele e Maurizio Costanzo (Instagram)

Nel corso dell’intervista Maurizio Costanzo ha parlato del rapporto che ha con il figlio Gabriele: “Con lui ho un rapporto bello e profondo. Quando Maria è impegnata nel lavoro, lui fa sempre il possibile per cenare con me. Ci piace chiacchierare e confrontarci su tutto. È un ragazzo con la testa sulle spalle. Se ho conosciuto la sua fidanzata Francesca? Una cosa veloce. Ma vederli felici ci rende sereni”.

Infine, ha svelato conta teme di più della paura della morte, lui ha rivelato: “Mi fa curiosità. L’unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vorrei essere ricordato come uno che ha sempre cercato di fare e che ha provato, soprattutto, a vivere”.

