Quentin Tarantino aspetta un figlio dalla moglie Daniella Pick. Diventerà padre a 56 anni. A settembre, in Italia, arriverà il suo ultimo film.

Quentin Tarantino ama fare le cose con calma, per godersele: al cinema e nella vita. Se il 9 settembre arriverà in Italia il suo nuovo film “C’era una volta a Hollywood”, di cui si è parlato già molto nell’anteprima riservata al nostro Paese, fra poco il regista diventerà papà. Alla veneranda età di 56 anni, dopo essersi sposato a 54. La fortunata in dolce attesa è la cantante israeliana Daniella Pick.

Aspettano il primo figlio, come l’autore e il regista di Pulp Fiction ha rivelato a People: “Siamo molto felici di annunciare che presto avremo un bambino”, ha detto. C’è incredulità e gioia tra i fan, soprattutto perché sanno bene quanto sia profondo il sentimento che lega la coppia: si sono conosciuti nel 2009, mentre Tarantino stava girando “Bastardi senza gloria”, l’amore scoppiò subito ma all’epoca ci fu soltanto una relazione fugace di pochi mesi.

Intanto lui macinava incassi e consensi, con film e qualche scandalo mediatico da cui è uscito brillantemente, in mezzo le relazioni con Mira Solvino e Sofia Coppola (senza contare la presunta liason con la sua musa Uma Thurman) e un paio d’anni single prima del matrimonio celebrato nel 2018 che il regista ha così spiegato: “Quando mi dedico a un film, non faccio altro. Non ho una moglie. Non ho un bambino. Niente può mettersi sulla mia strada”. Due anni fa, poi, l’annuncio del ritiro tutt’altro che confermato: “Potrei fermarmi a quota dieci”. Ovviamente Tarantino parlava di film, non di figli.

Quentin Tarantino e Daniella Pick: tenerezze a Cannes

Sul red carpet Quentin e Daniella si scambiano tenerezze. La loro complicità è palpabile, nessuno può fare a meno di notarla. Così il regista suggellava quest’unione, che avrebbe portato alla maternità di lei, nel corso della scorsa edizione del Festival di Cannes: “Mi sono sposato da poco, non l’avevo mai fatto prima e ora so il perché. Stavo semplicemente aspettando la ragazza perfetta”. Daniella, dunque, è riuscita a far capitolare un uomo contorto e apparentemente irreprensibile. Se, come si sospetta, Quentin realizzi un film ogni volta che è mosso da una gioia pronta a dargli l’ispirazione giusta, aspettiamoci presto il girato numero dieci. La paternità è imminente, speriamo non quanto il ritiro dalle scene: gli appassionati di cinema hanno ancora bisogno del suo estro.

