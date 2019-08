Mandarino nasconde tantissime proprietà e benefici

Il mandarino è un agrume molto consumato da tantissime persone, ma non tutti conoscono le sue proprietà. Scopriamo perchè non possiamo farne almeno

Mandarino

Il mandarino è un frutto che ha molteplici proprietà, ma rispetto ad altri frutti, si da sempre poca importanza. E’ un agrume che viene coltivato, nei paesi che si trovano nel bacino del Mediterraneo e non solo, cresce anche negli Usa e nella parte meridionale dell’Africa. Il mandarino è un frutto abitualmente consumato da tantissime persone perchè è ricco in vitamina C, di meno rispetto all’arancia, quindi ci aiuta a contrastare il raffreddore soprattutto nella stagione invernale. Scopriamo quali sono i benefici, le proprietà di questo frutto.

Mandarino: benefici

Non solo il frutto, ma anche la buccia gode di ottime proprietà, scopriamolo insieme cosa contiene:

limonane: è una sostanza antiossidante che si trova nella buccia, dalla quale si ricava l’olio essenziale, utilizzato per combattere gli inestetismi della cellulite.

vitamine del gruppo B, P;

vitamina A;

acido folico;

flavonoidi:

magnesio, potassio, calcio e ferro;

bromo: è una sostanza che favorisce il sonno e il rilassamento;

Proprietà

Il mandarino possiede diverse proprietà vediamo quali:

antitumorali: studi effettuati hanno dimostrato che possiede proprietà antitumorali, soprattutto al tratto digestivo e al fegato;

I mesi migliori per acquistare i mandarini sono quelli che vanno da dicembre a marzo, infatti sono i periodi dell’anno dove le difese immunitarie si abbassano, il mandarino contribuisce al rafforzarle.

