La famiglia Fognini si allarga: Flavia Pennetta è in dolce attesa. L’annuncio via social diventa virale

In casa Fognini la famiglia si allarga, infatti Flavia Pennetta, compagna di Fabio Fognini, è in dolce attesa. Di nuovo. L’annuncio, come di consueto, arriva via social: una foto tutti insieme e la didascalia. “In quattro sarà tutto più bello”. Infatti la coppia del tennis italiano vive felicemente i successi dentro e fuori dal campo, anche perché la loro non è un’unione nata sulla terra rossa, come racconta la Pennetta a Vanity Fair: “Da un rapporto di amicizia e divertimento, andato avanti per anni quando entrambi eravamo fidanzati, ci siamo trovati un giorno che i discorsi erano gli stessi, ma le sensazioni e gli sguardi diversi“.

“Questione di sguardi”, dunque, come cantava Marina Rei. E quelle espressioni hanno dato vita ad un rapporto duraturo con basi profonde: i due si sono sposati l’11 giugno 2016 a Ostuni, in Puglia, dopo due anni e mezzo di frequentazione. “Sembrava che ci conoscessimo da sempre”, ha ribadito la Pennetta che appare raggiante ed appagata. Proprio come Fabio, il suo Fabio, Fognini che ha baciato una sera – dopo parecchio tempo passato in amicizia – sul divano di casa. Una storia come tante, o forse speciale perché intrapresa da due celebrità che appaiono così vere da non aver paura di ostentare la normalità.

Questa sorta di “Notting Hill” costante, in questo clima surreale e romantico fa ben sperare sia gli amatori – in qualunque senso vogliate intenderlo – sia gli appassionati non solo di tennis. La famiglia Fognini, dunque, dopo il primogenito Federico, avrà un nuovo membro: chissà se sarà maschio o femmina, se preferirà il calcio al tennis, o se vorrà magari intraprendere tutt’altra strada.

Fognini-Pennetta: “Un altro figlio era quello che sognavamo”

In quattro sarà ancora più bello 👪🤰🏻❤️

Quel che è certo è il desiderio dei rispettivi coniugi di volersi mettere ancora in gioco non solo sul campo per far capire che è ancora possibile costruire qualcosa basato su sentimenti autentici, senza paura di mostrarli in pubblico: “Flavia e io vorremmo un altro figlio“, aveva rivelato Fognini lo scorso aprile dopo la vittoria al Masters 1000 di Montecarlo. Ora la cicogna è in volo, citando Walt Disney: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. Questa grande e sempre più ricca famiglia ne è la prova.

