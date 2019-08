Gianni Sperti attacca Teresa Cilia e difende Raffaella Mennoia: “ti stai sputando in faccia”. L’ex tronista di Uomini e Donne sbotta.

Dopo l’attacco ricevuto da Karina Cascella, Teresa Cilia finisce nel mirino anche di Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne, senza giri di parole, punta il dito contro l’ex tronista siciliana accusandola di sputare contro se stessa. Di fronte all’attacco di Sperti, Teresa Cilia ha sbottato sui social.

Gianni Sperti attacca Teresa Cilia, l’ex tronista di Uomini e Donne risponde: “in 20 anni non hai mai detto una cosa giusta”

Non si placa la guerra social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia che, ora, coinvolge anche altre persone. Gianni Sperti, infatti, non è riuscito a restare in silenzio e su Instagram ha pubblicato una storia in cui dice: “Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli. Eravate liberi di non mangiato il quel piatto, ma capisco i vantaggi”. La replica di Teresa non si è fatta attendere. L’ex tronista, infatti, ha lanciato una frecciatina velenosa all’indirizzo di Sperti. “Stare seduto lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale ad essere ignoranti e senza personalità. Gianni Sperti, dimenticavo, tu sei ballerino” ha scritto l’ex tronista.

Gianni Sperti, a sua vota, non è rimasto in sienzio e ha repicato ancora. “Mai una cosa giusta in 20 anni? Quindi nemmeno quando ho osannato te. Col senno di poi avrei dovuto ascoltare chi invece ti aveva inquadrata e definita come ti stai mostrando”, ha aggiunto l’ex marito di Paola Barale. La storia si chiuderà o nelle prossime ore ci sarà un nuovo capitolo?

