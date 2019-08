Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, innamorati e felici, raccontano tutti i dettagli della prima notte d’amore: “nessun pudore”.

Innamorati, complici e sempre più uniti, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più si raccontano senza censura svelando tutti i dettagli della prima notte insieme.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “la prima notte insieme senza pudori”

Diversamente da Giulia Cavaglià che ha chiuso la storia con Manuel Galiano e da Angela Nasti che ha detto addio ad Alessio Campoli pochi giorni dopo la scelta, Andrea Zelletta è sempre più felice accanto alla sua Natalia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così raccontato cos’è successo subito dopo la scelta. “Ricordo – queste le sue parole – che, dopo la mia scelta, ci siamo ritrovati in camerino, ed è stato piuttosto imbarazzante. In quel preciso istante, per la prima volta, le telecamere non ci riprendevano e, ironia della sorte, invece di buttarci l’uno nelle braccia dell’altra, ci siamo ritrovati imbambolati, come al primo appuntamento. Volevo baciarla, abbracciarla, ma mi sentivo legato. Poi lei ci ha messo il carico da novanta”.

“Andrea, adesso girati che mi devo cambiare: non vorrai mica vedermi in mutande e reggiseno. Preferisco di no”: sono state queste le parole che Natalia ha detto ad Andrea subito dopo la scelta. “Alla fine della serata lei è andata nel suo albergo e io nel mio. Ci siamo baciati, certo, ma lei ci ha tenuto a dirmi che prima di andare oltre doveva e voleva aspettare”, ha aggiunto ancora Andrea.

La prima notte insieme è così arrivata durante un viaggio che l’ex tronista ha fatto in Lettonia per lavoro: “Avevo preso – ha raccontato Andrea a Di Più – una stanza d’albergo molto bella, curando ogni minimo dettaglio. Eravamo stati a cena, avevamo fatto una romantica passeggiata in quei luoghi magici, ma poi, una volta in camera, lei ha cominciato a parlare e a parlare e a parlare […] Ma non ci sono rimasto male, anzi, l’ho sentita più vicina. Poi, la sera seguente, abbiamo vissuto la nostra prima volta. È stato bellissimo. Non abbiamo avuto più pudori, perché a quel punto ci eravamo detti tutto. Avevamo capito che il sentimento nato in trasmissione era andato al di là delle telecamere ed era sempre più vivo. Ora Natalia e io stiamo già facendo progetti”.

Andrea, però, tramite Instagram, ha fatto sapere che le cose non sono andate esattamente così e che, al ritorno dalle vacanze, racconterà tutto.

