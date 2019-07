Angela Nasti, intervista verità a Uomini e Donne su Alessio Campoli: “non ci volevo stare. Oggi sono follemente innamorata di un altro.

Angela Nasti, dopo essere stata criticata per aver chiuso, dopo dieci giorni dalla scelta, la storia con Alessio Campoli, racconta la propria verità in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne e pubblicata su WittyTv. Senza giri di parole, l’ex tronista ammette di non essere riuscita a creare nulla con Alessio nonostante, dopo quattro mesi di conoscenza, si sia affezionata a lui.

Angela Nasti: “Con Alessio Campoli non ci volevo proprio stare”

A Raffaella Mennoia, Angela Nasti racconta tutta la sua verità su Alessio Campoli, sui motivi che l’hanno spinta a sceglierlo preferendolo a Luca Daffrè e sulla decisione di chiudere tutto continuando per la propria strada. Quali sono, dunque, i motivi che hanno portato, in così poco tempo, alla fine della relazione?

“Non è successo nulla di particolare. Non ci siamo trovati fuori dal programma. Non solo non è finita, non è proprio iniziata. Non me ne faccio una colpa e non ne faccio una colpa neanche a lui. Per tre giorni, ci siamo divertiti, siamo stati insieme, anche con altre coppie, ma io non sono mai stata infatuata di questa persona. Sono partita ad Ibiza con la mia famiglia, sono tornata e ci siamo visti a Napoli. Già ad Ibiza, non ho sentito la sua mancanza. Quando ci siamo visti… Boh, che devo fa’… Non siamo riusciti ad andare oltre… Io, a 20 anni, voglio vivere il fuoco!”.

Angela, poi, ribadisce di essere stata totalmente sincera con se stessa, ma anche con Alessio che avrebbe potuto prendere in giro:

“Con quella persona, non ci volevo stare. Le persone si devono trovare nel contesto. Quante volte, mi è capitato di vedere un bel ragazzo in discoteca e il giorno dopo, mi faceva schifo! Ho accettato tutte le critiche e non devo dare spiegazioni a nessuno. Nel programma, mi sono comportata come volevo. Con Alessio, sono stata sincera. Avrei potuto prendere per il culo e non l’ho fatto”.

Angela Nasti: “sono innamorata folle”

Nel corso dell’intervista, Angela ha anche parlato della storia d’amore che sta vivendo con il calciatore Kevin Bonifazi anche se non ha mai detto il suo nome rifiutando, inoltre, il paragone con Sara Affi Fella.

“Questi paragoni sono iniziati già quando ho messo piede qui dentro. Sono entrata nel programma single e libera. Se avessi finto, sarei stata un’attrice. Sceglierei sempre Alessio, se tornassi indietro. Con Luca, non ci siamo mai sentiti. Attualmente, sono fidanzata. Hanno detto che già lo conoscevo e non era vero. Ho perso la testa. Sono innamorata folle”.

