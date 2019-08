Temptation Island 2019: scoppia l’amore tra due fidanzati tornati single alla fine del programma e due sensuali tentatrici. Ecco le nuove coppie.

Su Temptation Island 2019 è calato il sipario, ma non sui loro protagonisti. Tra tre fidanzati tornati single alla fine del programma è nata una forte amicizia e, per due di oro, sarebbe scoppiato l’amore con due sensuali tentatrici come spiega il Vicolo delle News, ma chi sono le nuove coppie?

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island 2019: scoppia l’amore tra Vittorio e Vanessa, Massimo e Sonia

Vittorio Collina, Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco continuano a frequentarsi anche a telecamere spente. I tre fidanzati di Temptation Island 2019, tornati tutti single dopo la fine delle rispettive storie con Katia Fanelli, Ilaria Teolis che potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne e Nunzia Sansone, hanno trascorso alcuni giorni di relax in quel di Rimini. Per Vittorio e Massimo, tuttavia, come scrive il Vicolo delle News, la vita da single sarebbe già finita. Come ha confessato durante la puntata speciale di Temptation Island in cui ha ribadito l’addio a Katia, Vittorio sta continuando a frequentare la single Vanessa, conosciuta all’interno del villaggio.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island, Jessica smaschera Andrea: “ecco cos’è successo davvero”

Sulla frequentazione tra Vittorio e Vanessa, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Katia Fanelli ha dichiarato: “Mi meraviglia che a lui possa piacere davvero una ragazza come lei. A me ha sempre detto che preferiva le ragazze semplici, naturali. Mi dispiace perché credo che da parte di Vanessa non ci sia un reale interesse e lui si prenderà un due di picche. Non ne sono felice, perché auguro a Vittorio il meglio”.

Anche Massimo, dopo la decisione di Ilaria di chiudere la loro storia, si sarebbe consolato con una tentatrice. Stando a quanto si legge sul Vicolo delle News, infatti, starebbe frequentando Sonia con la quae sarebbe stato visto in un centro commerciale di Roma mentre passeggiava mano nella mano con lei.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI