Gianna Nannini colpita al viso da una medusa mentre era al mare. Tutto quello che c’è da sapere in un video

La famosissima cantante Gianna Nannini si stava godendo un giorno di riposo al mare ma qualcosa ha rovinato la splendida giornata. Infatti è stata colpito al volto da una medusa.

Lo ha rivelato attraverso un post Instagram in cui si mostra con il volto coperto: “Nuotando in mare ‘controcorrente’ mi sono scontrata con una medusa viola, l’impatto è stato violento e la puntura bestiale, in faccia… La parte sinistra del volto, specialmente la fronte, è un po’ “horror” e l’occhio, anche se non è stato toccato, semichiuso. Ci vorrà qualche settimana di cure, per questo oggi vi condivido questa foto in cui copro #MyFace…”.

