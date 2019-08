La maledizione dei Kennedy colpisce ancora: morta Saorise- VIDEO

La maledizione dei Kennedy colpisce ancora? Morta Saoirse Kennedy Hill, la nipote di Robert Kennedy – VIDEO

Ieri sera è morta la nipote di Bob Kennedy, si chiamava Saoirse Kennedy Hill, aveva 22 anni, ed era la figlia di Cortney Kennedy, quinta degli undici figli dell’ultimo candidato presidente della famiglia.

La maledizione dei Kennedy, quindi, colpisce ancora? A quanto scrive il New York Times, Saoirse sarebbe morta per overdose di eroina, la Nbc invece non ha voluto confermare la notizia. Con la morte della ragazza si allunga il tragico elenco che da quasi ottant’anni colpisce i Kennedy.

