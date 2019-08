Rosa Perrotta mostra Dodo sul settimanale Chi e svela: “Sposo Pietro Tartaglione entro l’inverno, voglio già il secondo figlio”

Giusto ieri è stata resa di dominio pubblico, sul settimanale Chi, la prima foto del piccolo Dodo, il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia, nata all’interno del dating show di Canale 5 Uomini e Donne, ha rilasciato anche un’intervista al giornale di Alfonso Signorini.

Lei ha infatti rivelato che presto sposerà Pietro “di sposarci prima dell’inverno” e che ha intenzione di condividere ogni particolare della sua vita da mamma: “Della gravidanza, ho condiviso quasi tutto”, ha spiegato Rosa, “anche perché sentivo che le altre donne apprezzavano la mia gioia e il mio spirito libero: non ho rinunciato a niente, ho viaggiato, fatto sport… Siamo inondati d’affetto dai follower, mi mandano regali a casa, ho ricevuto persino un kit per fare il calco dei suoi piedini… Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che la maternità l’han cambiata profondamente: “Ho razionalizzato tutto quanto nel tragitto dalla clinica a casa, il primo momento di pace vera, noi tre da soli… E l’ho passato tutto piangendo! Io che sono sempre stata libera, disinvolta, indipendente, mi sono scoperta chioccia, apprensiva, paurosa, sempre attaccata al mio bimbo. Non è che ti stravolge la vita, è proprio la vita. Lo guardi e non ci credi. E dici “non è possibile”. Invece è possibile.”

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Rosa Perrotta: la dolce dedica per il figlio Dodo

Il piccolo Dodo è nato il 25 luglio e, qualche giorno dopo la sua nascita, Rosa Perrotta ha condiviso un tenero messaggio rivolto al suo piccolino: “Ho avuto sonno a ogni ora del giorno, voglia di gelato ad ogni ora della notte. Ho vomitato per strada e nei bagni pubblici. Ho sentito il mio cuore battere con il tuo. Ho pianto disperatamente senza alcun motivo. Ho visto e accettato il mio corpo cambiare.

Ho riempito il tuo mondo dei miei colori. Ho contato i giorni, le ore, i minuti. Ho avuto paura di non essere pronta. Ho trattenuto nel mio, anche il tuo respiro. Ho messo tutto il coraggio che avevo. E tutto questo, SOLO PER QUESTO MOMENTO. Benvenuto al mondo cuore mio”.

Leggi anche >>> Belen Rodriguez incinta? Un certificato medico svela la verità

Leggi anche >>> Temptation Island, Jessica smaschera Andrea: “ecco cos’è successo davvero”

Leggi anche >>> Temptation Island Vip, prime coppie ufficiali: parla Alessia Marcuzzi

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI