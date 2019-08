Luigi Mastroianni e Irene Capuano parteciperanno a Temptation Island Vip? Lui svela tutto durante un’intervista al settimanale Uomini e Donne

Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono una delle tante coppie nate all’interno del dating show di Canale 5, Uomini e Donne: i due stanno insieme da circa sette mesi e convivono da 2.

La coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale di Uomini e Donne in edicola questa settimana e durante la lunga chiacchierata gli è stata posta la classica domanda di rito: “Partecipereste mai come coppia a Temptation Island?”.

La risposta non si lascia più di tanto desiderare: “A bruciapelo è difficile rispondere. Sicuramente sarebbe curioso vedere come si relaziona Irene, anche se so che non mi farebbe piacere vederla con altri ragazzi per via della mia gelosia. Sarebbe un modo per metterci entrambi alla prova. Penso che Temptation Island sia uno dei programmi più veri e complessi che ci siano. Puoi entrare con tante sicurezze all’interno del villaggio, ma ventuno giorni possono stravolgere tutto, e non perché cambi il sentimento, ma perché si inizia a vedere il rapporto come più solido e forte”

Luigi Mastroianni e Irene Capuano: il rapporto dopo Uomini e Donne

Nel corso dell’intervista Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno ammesso che, con il passare del tempo, stanno sempre meglio insieme.

Infatti hanno rivelato: “Le cose tra noi vanno sempre meglio! Abbiamo realizzato uno dei nostri principali progetti e così da un mese e mezzo conviviamo. Era arrivato il momento di prenderci uno spazio tutto per noi. Irene è molto premurosa, mi riempie di attenzioni e tutte le mattine mi coccola preparandomi la colazione. Ora viviamo a Genzano, ma tra qualche giorno lasceremo il nostro appartamento per andare in Sicilia. Dopo l’estate abbiamo in mente di cambiare casa e città, ma per ora non abbiamo ancora le idee chiare. Forse ci trasferiremo a Milano o a Verona. Ci troviamo benissimo. Luigi è molto bravo nella faccende di casa e ci dividiamo tutti i compiti. Ormai facciamo coppia fissa ovunque andiamo. La mia famiglia è felice di vedermi sorridere con lui.”

