Melissa Satta, nelle ultime ore ha sconvolto i fan con una foto in abiti molto particolari.

Nelle ultime ore Melissa Satta si è mostrata su Instagram in una veste del tutto inedita.

Nella foto, infatti, si fa vedere con un abitino in lattice che mette in evidenza le sue forme. La foto, come era facile immaginare, ha subito riscosso diversi pareri sia a favore che contrari.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Melissa Satta: foto super bollento su Instagram, fa impazzire i fan

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI