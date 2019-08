Una ricetta della tradizione perfetta da consumare nelle calde giornate di Agosto. Tutto il gusto mediterraneo racchiuso in un piatto gustoso, semplice e veloce da preparare.

Un piatto davvero gustoso e che affonda le radici nella tradizione italiana, la panzanella non manca mai sulla tavola estiva. Perfetta da gustare per pranzo ma anche per una cena frizzante e veloce con gli amici, regala il gusto e il profumo dell’estate. Protagonisti assoluti i pomodori, abbinati al gusto pungente della cipolla rossa, del cetriolo e del profumatissimo basilico.

Preparare questa ricetta sarà davvero semplice, ma il segreto per renderla ottima sarà la scelta degli ingredienti che dovranno essere genuini, come il pane che dovrà essere assolutamente toscano.

Come preparare la panzanella, ricetta classica

Per preparare la panzanella, avrete bisogno di:

aceto di vino bianco

400 grammi di pane raffermo toscano

500 grammi di pomodori maturi

1 cipolla rossa

15 foglie di basilico

1 cetriolo

Vi basterà seguire il video tutorial per preparare questa gustosa panzanella che conquisterà grandi e piccini al primo assaggio!

