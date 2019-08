Stefano Oradei ha tradito Veera Kinnunen, ora fidanzata con Pablo Daniel Osvaldo? Spunta Gessica Notaro che, però, sui social, si mostra con…

Stefano Oradei ha tradito la fidanzata storica, Veera Kinnunen, oggi in coppia con Pablo Daniel Osvaldo, con Gessica Notaro? A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Oggi che aggiunge un nuovo capitolo alla storia che ha sconvolto i fans di Ballando con le stelle.

Stefano Oradei ha tradito Veera Kinnunen con Gessica Notaro? L’ex Miss, su Instagram…

Veera Kinnunen, oggi, è felice accanto a Pablo Daniel Osvaldo con cui, dopo una sosta in Finlandia, si sta godendo le vacanze in Argentina. L’amore scoppiato tra la ballerina di Ballando con le stelle e l’ex calciatore ha scatenato una marea di polemiche con il popolo del web che si è schierato dalla parte di Stefano Oradei, fidanzato con Veera per ben undici anni. Oradei non ha commentato la situazione, ma il settimanale Oggi, lancia una clamorosa indiscrezione sulla storia vissuta da Veera e Stefano Oradei.

“I soliti ben informati sostengono che al Foro Italico (location in cui va in onda il programma, ndr), a partire da Milly Carlucci, tutti sapessero. Si preferì, dicono, però far cadere un fitto silenzio sulla faccenda a tutela dell’immagine della Notaro, simbolo nazionale della battaglia contro la violenza sulle donne“, si legge su Oggi.

Gessica Notaro, nel frattempo, non commenta, ma su Instagram si mostra in compagnia del fidanzato Marco. I rumors su una crisi preesistente tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen prima che quest’utima si innamorasse di Osvaldo erano state le parole di Carolyn Smith che, su Instagram, aveva detto:

“Purtroppo Stefano e Veera hanno avuto una situazione difficile che non sono riusciti a gestire nel modo giusto. Stefano è stato particolarmente impulsivo e ha messo in difficoltà Veera e la produzione di Ballando. La gelosia è una brutta cosa, non può essere un alibi per atteggiamenti sbagliati e poi chi è senza peccato… Insomma ci siamo capiti”.

