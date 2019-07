Metabolismo lento solo se assumiamo determinati alimenti. Scopriamo tutti i cibi che non dobbiamo consumare quotidianamente

Molte sono le donne che danno tanta importanza all’aspetto fisico, ma per sfoggiare una forma fisica al top, bisogna fare attività fisica e mangiare alimenti che attivano il metabolismo e non che lo rallentano. Ci sono alcuni alimenti che rendono il metabolismo lento e quindi ne dovremmo limitare l’uso. Scopriamo quali sono.

Metabolismo lento: i cibi che lo rallentano

Il metabolismo lento è dovuto al consumo di alcuni cibi che fanno smaltire lentamente i grassi in eccesso. Se seguite un’alimentazione sana ed equilibrata, eliminando del tutto determinati cibi dalla nostra tavola sarà molto più facile. I cibi che causano il metabolismo lento sono:

farina bianca

pasta

zuccheri

carni rosse ed insaccati

alcol

bevande zuccherate e gassate

latte vaccino

cibi in scatola

cibi ricchi in pesticidi

Farina bianca

Facciamo riferimento alla farina bianca raffinata di grano tenero, prodotto industriale e tutti i suoi derivati come il pane, la pizza e prodotti da forno. Questo da un apporto basso di fibre e di carboidrati complessi perché quest’ultimi vengono persi durante i processi di raffinazione. La farina è povera in fibre ma ricca in zuccheri, che fanno solo appesantire l’organismo e per questo motivo l’organismo deve lavorare di più per smaltire e quindi si affatica ed il metabolismo sarà lento.

Pasta

E’ uno degli alimenti che consumiamo quotidianamente che fa rallentare il metabolismo, perché è un carboidrato raffinato. Questo alimento viene digerito velocemente e quindi l’organismo non investe energia nell’assimilazione dei nutrienti. Se non riusciamo a rinunciare alla pasta, possiamo scegliere quella di farro, di kamut, o integrale, altrimenti ripiegare la scelta sul riso. Non dovremmo mangiarla più di 3 volte a settimana.

Zuccheri

Si intendono quelli raffinati, fanno aumentare i livelli di glucosio nel sangue che assimilati subito dal sangue. In questo modo si crea solo una pesantezza al nostro organismo, il metabolismo non interviene e quindi c’è un accumulo di grasso inutile.

Carni rosse e insaccati

Sono tra gli alimenti che causano il rallentamento del metabolismo, non è facile smaltirle. Il nostro organismo ha bisogno sia di carni rosse che di insaccati ma in giuste quantità senza esagerare, quindi non vanno assolutamente eliminati dalla dieta.

Alcol

E’ una bevanda ricca di calorie e zuccheri che tende a rallentare il metabolismo del nostro organismo. Purtroppo un uso sconsiderato di bibite a base alcolica tendono a disidratare il nostro organismo e inducono la pigrizia dell’intestino. L’alcol si può consumare ma sempre con moderazione.

Bevande zuccherate e gassate

Causano solo un gonfiamento dello stomaco a causa dell’ anidride carbonica e danni ai denti e gengive. Sono comunque bevande ricche in zuccheri raffinati.

Latte vaccino

Si consuma quotidianamente a colazione il latte vaccino intero, ma è controproducente per l’ organismo. Il latte intero è molto ricco in grassi che appesantiscono solo l’organismo, se consumiamo abitualmente il latte scremato o parzialmente scremato di vaccino, sarà una valida alternativa. Altrimenti possiamo rinunciare al latte vaccino sostituendolo con il latte di riso o il latte di kefir o di soia.

Cibi in scatola

Si intendono le verdure, legumi o carne, confezionati in latta, che non sono per niente salutari e se sono assunti costantemente rallentano il metabolismo. Questi cibi sono poveri di nutrienti e di vitamine rispetti a quelli freschi.

Cibi ricchi di pesticidi

Uno studio effettuato da ricercatori canadesi, ha scoperto che le sostanze chimiche presenti nella frutta e verdura che sono state coltivate con pesticidi e insetticidi, andrebbero a influire sul metabolismo rallentandolo. Queste sostanze chimiche possono rallentare il processo di combustione dei grassi. E’ preferibile quindi consumare la frutta e verdura non confezionata in modo da ridurre al minimo l’assunzione di pesticidi, facendo attenzione a lavarle accuratamente.

