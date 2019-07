Ecco perchè una donna arriva al punto di lasciare l’uomo che ama dopo innumerevoli sforzi

Si dice che una donna sia innamorata dell'amore e quindi più interessata a donare felicità all'uomo che ama e a realizzare un matrimonio di successo. Una donna usa tutti i mezzi a sua disposizione per perfezionare la sua vita di coppia: consultazioni matrimoniali, libri di consigli coniugali … Nulla viene lasciato al caso per salvare la sua unione con l'uomo della sua vita.

Tuttavia, molte donne, nonostante gli innumerevoli sforzi, se sono insoddisfatte e deluse dall’indifferenza del coniuge rispetto alla vita coniugale potrebbero arrivare a gettare la spugna.

Ci sono conflitti che si traducono inevitabilete in separazioni e divorzi. Frustrate e deluse, la maggior parte di queste donne preferisce andarsene e lasciare la casa coniugale, lasciandosi alle spalle anni di matrimonio, disseminati di ricordi che, dopo tutto, diventano troppo amari. Tutte le speranze e gli sforzi per costruire una felice unione evaporano di fronte alla nonchalance e all’incapacità dei loro partner di compiere altrettanti sforzi per risolvere eventuali difficoltà che si presentano; la donna è la principale fonte di forza per la risoluzione di questi conflitti. Ma quando questa fonte diminuisce, l’unione collassa e svanisce.

Inoltre, la ragione per cui la maggior parte delle donne prende le distanze dalla casa coniugale è per via di quella che viene definita crudeltà mentale. Lungi dall’essere fisica, questa crudeltà è più simile all’indifferenza del partner, alla sua mancanza di comunicazione e alla sua negligenza che può essere sia fisica che emotiva.

Ecco i 6 motivi per cui una donna può lasciare un uomo, anche se ne è innamorata:

Sente il peso della solitudine Di fronte alla sua solitudine, la donna si sente impotente; è una solitudine di un tipo completamente diverso che potrebbe essere descritta come isolamento psicologico. Anche con la presenza del suo partner, si sente l’abbandono. I pensieri di quest’ultimo sono altrove, la sua attenzione è focalizzata su un diverso tipo di attrazione. I suoi interessi non sono compatibili con quelli della donna che condivide la sua vita.

I suoi sforzi non sono riconosciuti Nonostante tutto il duro lavoro che sta facendo per salvare il suo matrimonio, i suoi sforzi vengono vanificati. Questa donna si sente trasparente, non viene notata né ascoltata dal suo partner. La comunicazione è quasi inesistente all’interno della coppia, mentre tutti gli psicologi concordano sul fatto che la comunicazione è la base del successo di una relazione serena e felice.

Non si sente desiderata e attraente Contrariamente alla credenza popolare, anche le donne hanno il bisogno di soddisfare il loro bisogno di sessualità, e la routine sessuale è un killer silenzioso della coppia. Se un uomo non fa alcuno sforzo per introdurre sale e romanticismo nella vita di coppia, la sua partner potrebbe percepire questo come un abbandono da parte sua, una mancanza di attrazione sessuale nei suoi confronti.

Sente che i suoi bisogni stanno evolvendo È vero che nel tempo i bisogni e i desideri di entrambi i coniugi si evolvono in modo diverso. Quando l’amore è presente, trascende le fasi oscure della vita che invadono la maggior parte delle coppie. Nel caso opposto, la donna preferisce andare avanti piuttosto che attraversare queste ondate distruttive della vita da sola, senza avere un uomo al suo fianco che possa navigare con lei attraverso il diluvio di complicazioni dell’esistenza, che quando c’è l’amore sono così semplici da gestire.

La spontaneità non ha posto nella coppia La mancanza di spontaneità nel carattere dei partner è tanto dannosa quanto quella della sessualità. Una donna vorrebbe essere costantemente sorpresa, non data per scontata. Quando un uomo si trova consumato dalla routine quotidiana, tende a mettere da parte la partner che, tuttavia, potrebbe essere di grande aiuto in molti casi.