Finita l’avventura di Temptation Island 2019 il conduttore, Filippo Bisciglia, pubblica su Instagram i propri ringraziamenti e lo fa con una serie di selfie con i protagonisti di quest’anno.

Tra coppie naufragate, coppie ritrovate, ingiurie e pentimenti si è conclusa una nuova stagione di Temptation Island.

Mentre tutta Italia cerca di fare il punto della situazione per capire quali coppie siano ancora insieme e quali invece si siano dette veramente addio, c’è chi si concede un nostalgico momento di riflessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Temptation Island 2019 Vittorio e Katia un mese dopo

E’ Filippo Bisciglia, conduttore del programma che, via Instagram, ha voluto concedere un saluto veramente speciale.

State a vedere!

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Filippo Bisciglie foto e ringraziamenti ai protagonisti di Temptatio Island

“… “io credo che un viaggio valga la pena di essere vissuto solo se si torni diversi da come si è partiti, e sono sicuro che in fondo da questo viaggio non solo loro che lo hanno vissuto, ma anche noi che lo abbiamo seguito, abbiamo forse imparato qualcosa di più” … Grazie ragazzi, grazie di cuore, abbiamo condiviso emozioni che resteranno sempre dentro di noi … emozioni difficili da spiegare se non si vivono in prima persona … e vi assicuro che sono felice di averle vissute insieme a voi … ora vi auguro il più bel viaggio che possiate vivere, un viaggio ricco di amore gioia e fortuna … vi voglio bene … vostro Filippo …”

Conquiste parole Filippo Bisciglia ha pubblicato su Instagram ben dieci foto, selfie con i protagonisti di questa edizione di Temptation Island.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Temptation Island Vittorio e Vanessa si sentono

Katia, Vittorio, Ilaria, Massimo, Nunzia, Arcangelo… pare non mancare proprio nessuno e tutti, a prescindere dalle consapevolezze raggiunte, appaiono particolarmente sereni e sorridenti.

Pare proprio che alla fine questo Temptation Island qualcosa lo abbia insegnato: a prescindere da ciò che si sceglie importante è perseguire la propria personale felicità. Pare che Filippo e i suoi concorrenti ci siano riusciti… almeno a giudicare da questa carrellata fotografica social!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Temptation Island 2019 Ilaria e Massimo un mese dopo

Temptation Island 2019 David e Cristina si sono lasciati

Temptation Island 2019 – Nicola e Sabrina tornano insieme