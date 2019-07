Scopri come prevenire il mal di gola estivo e come porvi rimedio se si è ormai presentato.

Fonte: istock



Quando si pensa all’estate, l’ultima cosa della quale ci si preoccupa sono i malanni di stagione, solitamente riconducibili alle rigide giornate invernali. Eppure accusare il mal di gola è un problema piuttosto frequente che spesso può avvenire a causa degli ambienti sempre più climatizzati e del conseguente sbalzo di temperature al quale si va incontro ogni qual volta si esce o si entra da un negozio. Quando le cause sono fattori esterni come il cambio repentino di temperature, ecco che si parla di mal di gola estivo, un fenomeno che non andrebbe mai sottovalutato in quanto se non curato per tempo può portare a fastidi più grandi e alla perdita della voce.

Mal di gola estivo, come prevenirlo e curarlo

In genere il mal di gola si presenta per un infiammazione del cavo orale a sua volta dovuta ad un’aggressione esterna che può essere quella esercitata dai batteri o dalle temperature costantemente diverse alle quali ci si sottopone più volte al giorno.

Quando si presenta senza febbre, la maggior parte delle persone tendono a sottovalutarlo, dando per scontato che passerà da solo così com’è venuto ed evitando così di prendersene cura. In questo modo, però, il rischio è quello di vederlo aggravarsi, di perdere la voce e di finire anche con l’ammalarsi.

Quando ci si trova già con un mal di gola estivo, quindi, è bene agire tempestivamente in modo da evitare infezioni. Nei casi più lievi ci si può rivolgere al proprio farmacista di fiducia optando per dei farmaci da banco come i colluttori o gli spray orali. In caso di dolore persistente è invece il caso di farsi vedere dal medico, ricordando che una cura efficace e tempestiva eviterà eventuali cronicizzazioni che potrebbero diventare difficili da curare.

Evitare il mal di gola estivo

Ancor meglio è ovviamente riuscire ad evitare il mal di gola estivo e per farlo basta usare degli accorgimenti semplici ma importanti:

Non andare in giro con il finestrino dell’auto abbassato

Evitare cambi improvvisi di temperatura

Portarsi uno scialle se si è delicati di gola e si sa già di dover passare dal caldo della strada ad ambienti chiusi e climatizzati

Pulire i filtri dei condizionatori che si hanno in casa

Evitare di dormire o sostare a lungo con condizionatore e ventilatore puntati addosso

Lavarsi subito e cambiarsi d’abito se si suda

Non esporsi all’aria condizionata quando si hanno indossi abiti sudati

Non bere bibite ghiacciate dopo lo sport

È vero, molti sembrano i classici consigli della nonna, eppure seguendoli si potrà trascorrere un’estate più serena e il più possibile libera da fastidiosi mal di gola sia che dipendano da sbalzi di temperatura che da batteri facilmente evitabili. Provare per credere!

