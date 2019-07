Dormire con i capelli bagnati, quali soni rischi di malattie o danni ai capelli?

Se fai la doccia prima di andare a letto, potresti chiederti se dormire con i capelli bagnati rappresenti un problema oppure no. Probabilmente senti la voce dei tuoi genitori o nonni che ti ricordano che ti ammalerai e che danneggerai i capelli se non li asciugherai. Ma è davvero così?

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Dormire con i capelli bagnati, ecco cosa dovresti sapere

L’idea di prendere il raffreddore dormendo con i capelli bagnati e compromettere la nostra salute è un mito ben insidiato nelle nostre culture.

Dovresti sapere che i batteri e i virus responsabili delle malattie non compaiono spontaneamente, quindi non corri alcun pericolo di malattia mentre dormi con i capelli bagnati. Tuttavia, esiste un altro pericolo: gli studi citati da Time hanno dimostrato che i cuscini, in particolare quelli realizzati con materiali sintetici, possono contenere muffe e funghi che innescano l’asma o le allergie.Questi microrganismi tendono a proliferare in ambienti umidi, così come gli acari della polvere. Se hai naso chiuso, prurito, lacrimazione o problemi respiratori che possono indicare allergie o asma, non esitare a lavare le federe e le lenzuola con acqua calda almeno una volta alla settimana. Ciò limiterà l’esposizione a elementi irritanti.

Pelle, capelli e sonno

Per quanto riguarda la salute dei capelli e della pelle, potrebbero esserci motivi legittimi per cui sarebbe meglio evitare di bagnare la testa troppo spesso.

Durante la notte, la temperatura corporea scende leggermente e i capelli, che erano caldi fuori dalla doccia, si raffreddano a contatto con l’aria man mano che le ore passano. Di conseguenza, durante il sonno, le lunghezze fredde poggiano sul collo e sulle spalle, il che può causare torcicollo e altri dolori muscolari al risveglio. Anche il cranio potrebbe risentirne. Il mal di testa si moltiplica e le emicranie diventano ricorrenti all’alba.

Inoltre, addormentarsi con i capelli bagnati significa letteralmente “macerare”. È così che sviluppiamo alcune malattie della pelle del cuoio capelluto come irritazioni, forfora, eczema o … infezioni fungine. a lungo andare l’acqua può degradare lo strato esterno protettivo del follicolo pilifero, chiamato cuticola, penetrarla e rompere la corteccia interna del follicolo. Il danno risultante può provocare la rottura dei capelli e la perdita di lucentezza ed elasticità.

Per quanto riguarda la pelle, i capelli bagnati sul viso possono causare lieve irritazione e pelle secca. Ma la maggior parte delle persone che dorme con i capelli bagnati sembrano non avere problemi. In alcuni casi, come afferma Time, un calo della temperatura corporea ti aiuterebbe persino a dormire più facilmente, soprattutto durante l’ondata di calore. Sta a te valutare i pro e i contro.

Ti potrebbe interessare anche—->>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI