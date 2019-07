La tua pettinatura preferita dell’estate rivela molte cose su di te e sulla tua personalità

Anche se le apparenze sono fuorvianti e la prima impressione non sempre si conferma essere quella giusta, tendiamo naturalmente a giudicare la personalità degli altri attraverso il loro aspetto esteriore. In realtà, questi giudizi affrettati sono relativamente affidabili. Sebbene esprimiamo rapidamente giudizi sulla base di parametri apparentemente superficiali come espressione facciale, postura, stile del vestito, ecc. siamo generalmente precisi sulle prime impressioni.

Scopri cosa può rivelare la tua pettinatura sulla tua personalità

In uno studio del 2009 pubblicato sulla rivista Personal and Social Psychology Bulletin, gli scienziati hanno chiesto ai partecipanti di giudicare la personalità di uno sconosciuto dalle fotografie. Avendo osservato gli aspetti della personalità delle persone fotografate come l’autostima, l’estroversione e la religiosità, gli esperti sono stati in grado di confermare che l’aspetto fisico è una sorta di canale attraverso il quale si manifestano le diverse personalità.

Perché le apparenze sono così vicine alla realtà?

Non sorprende che i tratti della personalità possano avere un impatto e lasciare segni sui lineamenti del viso, sull’igiene, sulla scelta dell’acconciatura o sull’abbigliamento. Tuttavia, molti altri marcatori di aspetto rimangono essenzialmente genetici. In altre parole, come possiamo valutare il comportamento di una persona in base alle caratteristiche del suo viso? E soprattutto, come spiegare la precisione abbastanza elevata di questi risultati?

La spiegazione più plausibile sarebbe che la relazione causa-effetto sarebbe invertita. Ad esempio, caratteristiche di affidabilità come zigomi sporgenti o sopracciglia sollevate.

In effetti, questi potrebbero modellare la personalità durante l’infanzia, l’adolescenza e la prima età adulta. Pertanto, una persona nata con questi tratti fisici può rivelare la sua fiducia fin dalla tenera età. Questo, a sua volta, può portare l’entourage del bambino a trattarlo come degno di fiducia. A parità di tutto il resto, finisce per incoraggiarlo a comportarsi come tale.

Ciò suggerisce che se davvero il nostro aspetto modella i giudizi degli altri e modifica la nostra personalità durante l’infanzia e l’adolescenza, quest’ultimo è più transitorio di quanto si possa pensare.

Il pregiudizio può quindi influenzare in larga misura il tipo di persona con cui un bambino crescerà.

Ecco cosa rivela il tuo stile di capelli sulla tua personalità

1) Capelli sciolti

Trabocchi di energia e mostri molta volontà per raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, sei profondamente sensibile ed emotiva e puoi essere ferita più facilmente dagli altri. Modesta, hai anche problemi a esternare le tue emozioni e lasciarti andare. Inoltre, apprezzi i momenti che passi da sola a pensare e ritrovarti. Pertanto, hai difficoltà a investire in una relazione in cui la tua libertà e indipendenza potrebbero essere compromesse.

2) Capelli chignon

Romantica e creativa, tendi anche ad essere impaziente e quindi senti molta frustrazione. Testarda e ambiziosa, fai tutto il possibile per trasformare i tuoi sogni in realtà. Quindi, hai una personalità infuocata i cui tratti caratteriali includono passione, dinamismo, intuizione ed espressività. Quando decidi qualcosa, nulla al mondo può impedirti di farlo. Leader nell’anima, riesci a gestire le persone intorno a te con una mano esperta in modo che possano andare tutte nella tua direzione.

3) Capelli intrecciati

Se fai una treccia veloce al mattino senza davvero preoccuparti di come appare, significa che sei una persona che mette il bisogno degli altri davanti al suo. Inoltre, hai un cuore immenso, un desiderio insaziabile di amare e una personalità piacevole e scintillante. Sei un eterna amante dell’amore e non vuoi cedere al pessimismo ambientale e alle persone che cercano di convincerti che il Principe Azzurro non esiste. Sei empatica, compassionevole e non esiti a prodigarti quando uno dei tuoi cari ha bisogno di aiuto.

4) La coda di cavallo

Se ti leghi i capelli in una coda di cavallo, significa che sei una persona seria e concentrata sui suoi obiettivi. Pertanto, apprezzi la logica, definisci le tue priorità e non lasci mai il posto alle emozioni irrazionali. In altre parole, sei la persona che si alza all’alba per organizzare la sua giornata in modo che nulla sia lasciato al caso. In effetti, sei una perfezionista e ti piace controllare tutte le situazioni in cui ti trovi.

