Problemi comuni dei capelli come una caduta eccessiva possono rispecchiare problemi di salute. Ecco quali sono i più noti.

I prodotti chimici che usiamo abitualmente per la cura dei nostri capelli come shampoo, maschere, spray, gel, così come i cambiamenti nello style come colorazione, tiraggio o permanente, uniti ai danni provocati dai raggi UV, calore, vento e cambiamenti climatici possono danneggiare la struttura e la salute dei capelli. Scopri come capire e porre rimedio a diversi problemi di capelli.

Capelli, ciclo di vita e salute

Il ciclo di vita dei capelli si basa su 3 fasi: la fase di crescita (anagen), la fase di involuzione (catagen) e la fase di caduta o morte (telogen).

La fase anagen dura tra 3 e 5 anni e riguarda dall’80 al 90% dei capelli. Durante questo periodo, i capelli sono in piena vita e in crescita. Dopo questa fase interviene la fase catagen, la cui durata varia tra 15 e 20 giorni. È una fase transitoria che colpisce circa l’1% dei capelli e durante i quali viene interrotta la crescita dei capelli. La fase telogen è la fase finale del ciclo del capello, colpisce il 14% dei capelli e dura tra 2 e 6 mesi. Durante questa fase, i capelli cadono, lasciando spazio per nuovi capelli nella fase anagen.

Durante il loro ciclo di vita, i capelli possono incontrare molti problemi: dalla caduta dei capelli a capelli grassi e capelli fini attraverso capelli secchi e fragili.

Quali sono i tuoi problemi di capelli che rivelano problemi della tua salute?

Quando abbiamo una carenza di alcuni nutrienti, si manifestano problemi dei capelli. La perdita dei capelli è uno dei problemi più spaventosi, soprattutto nelle donne, e può indicare una carenza di ferro o zinco. Se il tuo corpo non ha abbastanza di questi nutrienti, i tuoi capelli inizieranno a cadere.

Secondo uno studio del Clauderer Center del 2013 sulla la diagnosi dei capelli e cura con delle erbe, la maggior parte delle donne con alopecia o alopecia areata ha bassi livelli di ferritina (una proteina che immagazzina ferro) e vitamina D nel sangue.

Per prevenire la caduta dei capelli, si può ricorrere a rimedi naturali e maschere per nutrire i capelli e adottare un’alimentazione bilanciata composta da legumi, carne rossa (in quantità moderata) e cereali integrali.

Ecco come risolvere alcuni problemi di capelli:

1. Capelli normali o grassi

Il problema: piccole abrasioni o bozzetti sul cuoio capelluto.

Le cause: queste abrasioni appaiono a causa dello stress, ma questo problema dei capelli può anche indicare una malattia acuta o un accumulo di tossine nel corpo.

Il rimedio:

consumare cibi ricchi di antiossidanti come il tè verde e adottare un’attività fisica rilassante come lo yoga e la meditazione per ridurre la comparsa di protuberanze.

2. Capelli secchi



Il problema: capelli sottili e bassa densità di capelli.

Le cause: la crescita di fibromi, lo stress, la disidratazione, lo squilibrio ormonale, l’uso di shampoo inappropriati, cattive abitudini alimentari, un cambiamento di clima, un risciacquo insufficiente dopo l’uso dello shampoo.

Rimedio: per risolvere questo problema dei capelli, dovresti mangiare cibi ricchi di proteine ​​come uova, pesce, fagioli, legumi, mandorle e noci. Dovresti anche bere abbastanza acqua e mangiare cibi ricchi di ferro come cavoli e spinaci.

Lo shampoo che usi regolarmente dovrebbe contenere agenti citostatici naturali che aiutano a ridurre le cellule morte. È possibile utilizzare l’olio di cocco sul cuoio capelluto per ridurre gli effetti negativi dello shampoo.

3. Capelli grassi e oleosi

Il problema: assottigliamento dei capelli, capelli grigi e doppie punte.

Le cause: questi problemi di capelli appaiono a causa di una deficienza del sistema immunitario, una carenza di proteine, ferro, zinco o vitamina C, geni, sostanze chimiche e metodi usati come colorazione, permanente, asciugatura eccessiva …

Il rimedio: evitare l’uso di sostanze chimiche aggressive, tagliare i capelli regolarmente, scegliere verdure verdi, noci, semi di lino e succo di limone. Ricordiamo che la perdita dei capelli di solito si verifica a causa dell’alopecia androgenetica.

