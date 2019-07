5 errori da non commettere dopo una scottatura solare

Applicare i prodotti sbagliati sulla scottatura solare, non permette alla pelle di respirare e può rallentare il processo di guarigione dell’ustione.

Ti sei scottato? Il danno è fatto. Dovrai aspettare prima che la tua pelle riacquisti il ​​suo aspetto normale, ma nel frattempo, evita queste azioni che potrebbero peggiorare la situazione:

Non indossare abiti attillati

Dopo una scottatura solare, devi far respirare la pelle. Il corpo cerca di riparare il danno aumentando il flusso sanguigno nell’area da trattare. Risultato? una pelle rossa, calda e infiammata. Indossare indumenti attillati può aumentare questa reazione e contrassegnare ulteriormente la pelle.

Non dimenticare di idratarti

Le scottature solari non causano solo dolore, ma seccano la pelle. Per ripristinare un corretto livello di idratazione, considerare di bere acqua, mangiare anguria, bere tisane, tè freddo o brodo, a seconda del tempo. Ogni modo è buono per alleviare i sintomi di un’ustione.

Non usare il trucco

Potresti essere tentato di mascherare il rossore con un abbondante strato di fondotinta, ma per curare una scottatura solare è meglio lasciare la pelle al naturale. L’uso di cosmetici con spugne, spazzole o dita può aumentare il rischio di infezione e reazione allergica. Porta pazienza per proteggere la tua salute.

Non grattarti

Quando la pelle inizia a staccarsi, ci sono buone probabilità che tu abbia l’irresistibile bisogno di grattarti e spellarti. Tuttavia, è meglio non toccarla. Stessa osservazione per le bolle liquide che potrebbero formarsi. Idrata la pelle con una crema a base di aloe vera (senza profumo e senza alcool) per aiutarla a rinnovarsi più rapidamente.

Non esfoliare e usare prodotti a base di alcol

La tua routine di bellezza non può rimanere la stessa quando hai una scottatura solare. Evita scrub e prodotti esfolianti, nonché creme a base di alcol, che possono danneggiare ulteriormente la pelle.

