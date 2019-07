Menopausa precoce: tutti i segnali per riconoscerla

La menopausa precoce è chiamata così, perché arriva prima dell’età in cui generalmente si manifesta, scopriamo quali sono i sintomi e le possibili cure

La menopausa precoce, quando compare, può apparire difficile da gestire, sia in termini di cambiamenti che comporta a livello fisico e fisiologico, che in termini di accettazione di ciò che ci sta accadendo. Scopriamo quali sono i sintomi e le possibili cure.

Menopausa Precoce

La menopausa precoce coincide con la perdita dell’attività ovarica e la conseguente scomparsa dei cicli mestruali prima dei quarant’anni. In questi casi si parla di insufficienza ovarica precoce ed è importante avere un bravo ginecologo che ci guidi in questa esperienza.

Una storia familiare pregressa o un’ abuso di tabacco potrebbero essere concause importanti nel determinare la menopausa precoce spontanea. In qualunque caso è bene sapere che esistono terapie ormonali sostitutive. Solo il nostro ginecologo comunque può stabilire se per noi questa sia la strada terapeutica da seguire.

La menopausa precoce si distingue in due tipologie:

menopausa precoce spontanea , o insufficienza ovarica prematura, è una patologia dell’ovaio che colpisce sempre più frequentemente donne in giovane età, senza cause apparenti e spesso con sintomi iniziali silenti

, o insufficienza ovarica prematura, è una patologia dell’ovaio che colpisce sempre più frequentemente donne in giovane età, senza cause apparenti e spesso con sintomi iniziali silenti menopausa iatrogenica, cioè indotta da farmaci e cure particolarmente aggressive, come quelle antitumorali.

La menopausa precoce spontanea è causata da fattori genetici nel 30 per cento dei casi. E’ un fattore ereditario che si tramanda di generazione in generazione.

È probabile che succeda nei casi in cui la mamma, la nonna oppure la sorella maggiore sono andate incontro a menopausa precoce spontanea.

Nel restante 70 per cento dei casi non ci sono specifiche ragioni. In genere è dovuta a patologie diverse, che possono anche essere di tipo autoimmune.

Nel caso della menopausa precoce iatrogena, ci possono esserci interventi chirurgici all’origine, con asportazione bilaterale delle ovaie, oppure trattamenti chemioterapici o radioterapici eseguiti per la cura di tumori.

Le donne affette da menopausa precoce non devono sentirsi “diverse” o strane. Succede a molte ed esistono le soluzioni, anche se sono farmacologiche.

Menopausa i sintomi

I sintomi della menopausa precoce sono generalmente vaghi e di difficile identificazione. Il quadro clinico della menopausa precoce può includere:

una significativa alterazione del ciclo : in merito alla durata, al ritmo e alla quantità dello stesso

in merito alla durata, al ritmo e alla quantità dello stesso il peggioramento della dismenorrea, cioè del dolore mestruale

una sindrome premestruale invalidante, tanto da impedire il normale svolgimento della vita quotidiana

disturbi d’ansia e depressivi

iniziale perdita di memoria

disturbi del sonno

disturbi digestivi

dolori articolari

Questi i sintomi e disturbi della menopausa precoce, sono dei veri e propri campanelli d’allarme.

Menopausa precoce cure

Non esiste una cura specifica per la menopausa precoce, si possono tuttavia seguire delle terapie ormonali sostitutive, che consentono di alleviarne i sintomi. Nella maggior parte dei casi si somministra la pillola anticoncezionale come terapia ormonale sostitutiva che rifornisce gli ormoni che il nostro corpo ha smesso di produrre.

Le varie cure servono per alleviare i vari sintomi caratteristici che possono essere fastidiosi: come l’insonnia, le classiche vampate di calore notturne.

Ci sono anche dei rimedi naturali ai quali si può ricorrere, la melatonina per esempio è una buona alleata del sonno.

Uno dei sintomi “estetici” più temuti della menopausa è l’aumento di peso, è importante mantenersi in forma.

Durante questa fase si ha un significativo aumento della ritenzione idrica e della fame. Quindi è importante seguire una dieta specifica.

Ecco alcuni consigli da seguire:

fare 5 pasti al giorno e non saltarne nessuno, nemmeno gli spuntini, importantissimi per tenere a bada la fame

diminuire un po’ le quantità di cibo a pasto

togliere bevande gassate e alcolici da tavola

scegliere carne e pesce magri, per il giusto apporto di proteine

controllare la quantità di carboidrati e condimenti

fare attività fisica almeno 3 volte alla settimana. Anche una camminata veloce di un’ora può accelerare il metabolismo!

Menopausa precoce conseguenze

Insieme ai sintomi elencati precedentemente, alcune donne possono avvertire:

vampate di calore: un improvviso senso di calore, cui fa seguito un’intensa sudorazione, si diffonde oltre la parte superiore del corpo fino a far avvampare il viso ed il collo

forte irritabilità

sbalzi d’umore frequenti

difficoltà a controllarsi

crisi di pianto immotivate

scomparsa del ciclo

calo del desiderio sessuale

possibile aumento di peso e ritenzione idrica

calo di estrogeni e dunque perdita di capelli e maggiore secchezza della pelle

infertilità

Premenopausa

La premenopausa è una fase che possiamo definire con una naturale transizione del periodo che precede la menopausa. Comprende una combinazione di cambiamenti fisici, emotivi, e psicologici.

La premenopausa si manifesta con una combinazione di fattori:

irregolarità del ciclo mestruale

bisogno di urinare più spesso

tensione al seno in menopausa

peggioramento della sindrome premestruale

stanchezza

secchezza vaginale

sbalzi d’umore.

Di solito la premenopausa inizia dopo i 40 anni e diventa sempre più fastidiosa negli ultimi due anni prima della vera e propria menopausa. Tuttavia, nei casi di menopausa precoce anche la premenopausa compare in modo prematuro.

Menopausa precoce e gravidanza

Naturalmente menopausa significa fine dell’età riproduttiva della donna. Quindi per una donna che desidera avere dei figli, sarà molto complicato averne.

Esistono delle terapie sostitutive e delle ricerche che possono, in alcuni casi, permettere ad una donna di continuare la sua vita riproduttiva fino alla normale età della menopausa.

Le possibilità possono variare da caso a caso, si può cercare subito un centro specializzato per la riproduzione per capire che strategie adottare.

Anche i campanelli d’allarme di cui parlavamo prima possono aiutare a decidere quando sia il caso di fare indagini mediche: a volte agire con tempestività può ridurre i rischi di infertilità.

