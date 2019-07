Smalti per l’estate 2019 che esaltano l’abbronzatura

Quali sono i colori degli smalti per l’estate 2019 che valorizzano l’abbronzatura? Ecco i colori di tendenza che restano dei must have dell’estate

Con l’arrivo della stagione estiva, dopo aver trascorso diverse ore al mare alla ricerca di un’abbronzatura perfetta, dobbiamo pensare: quale è il colore di smalto da scegliere ?

Sicuramente la scelta deve ricadere su colori che esaltano l’abbronzatura.

Se abbiamo una manicure e un pedicure perfetto, possiamo osare con gli smalti più trendy. Quindi quando indossiamo sandali e scarpe aperte possiamo sbizzarrirci con i colori che preferiamo, restando sempre alla moda. Quali sono le nuance di smalto più adatte a risaltare l’abbronzatura? Scopriamolo insieme i 9 colori di tendenza.

I 9 smalti colorati

Proponiamo 9 colori di smalti tra i più chic proposti per l’ estate 2019.

1 – Fucsia – È il colore estivo per eccellenza. Dona una tonalità vivace e allegra sia alle mani che ai piedi. E’ perfetto con l’abbronzatura perchè si adatta ai colori ambrati della pelle.

2 – Bianco – E’ il colore base, spesso quello più utilizzato, la nuance può spaziare da color ghiaccio al colore bianco latte. Con l’abbronzatura è ideale perchè la fa risaltare di più.

3– Arancione – È il colore più vivace, sempre perfetto si abbina facilmente con ogni outfit. La variante fluo è perfetta con l’abbronzatura, si intona benissimo ai coloriti dorati.

4– Giallo – E’ il colore che si adatta di più alle donne molto abbronzate, perchè crea un forte contrasto con il colore dell’incarnato. Da sconsigliare alle donne che non hanno un’abbronzatura dorata.

5– Verde – Si può spaziare dal verde smeraldo al verde menta. Solo le tonalità più vivaci sono perfette con l’abbronzatura. Sono da sconsigliare le nuance di verde autunnali, tipo verde metallizzato o il verde scuro.



6– Celeste – Sono perfette tutte le tonalità del celeste, dal celeste polvere fino al turchese. Con l’abbronzatura è perfetto, perchè questo colore va in contrasto con la pelle leggermente dorata o arrossata.

7– Rosa pesca – È il colore perfetto per chi preferisce una tonalità più tenue. Perfetto per le pelli leggermente abbronzate, facendole sembrare più scure di quello che sono in realtà.

8– Rosa pink – E’ una nuance molto intensa e vivace, perfetta per esaltare l’abbronzatura, ma non adatto alle donne con un’abbronzatura color cioccolata.

9– Viola– E’ perfetta per chi vuole dare un tocco dark. Valorizza l’abbronzatura, solo se si sceglie una tonalità di viola più chiara.

Virgilia Panariello