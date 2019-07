Cosa accadrà tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni nell’ultima puntata di Temptation Island 2019? Si lasceranno o riusciranno a ritrovarsi? Spoiler.

Cosa accadrà nella prossima puntata di Temptation Island 2019 tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sempre più in crisi? I due si lasceranno o riusciranno a ritrovarsi? Dal web arrivano importanti indiscrezioni che fanno pensare ad una rottura, ma andrà davvero così?

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Islan 2019, Ilaria lascia Massimo? Lei beccata in compagnia di un altro ragazzo

Nella scorsa puntata c’è stata la prima parte del confronto tra Ilaria e Massimo.“Non hai mai avuto il modo di affrontare Ilaria e tu a me non mi prendi più in giro. Quando mi sono sentita dire: ‘Io non la desidero più Ilaria’, mi sono sentita uno schifo“, ha detto Ilaria a cui Massimo ha risposto: “Tu hai fatto schifo come atteggiamenti…”. Ilaria: “Io non mi sono fatta problemi a dire che volevo baciare a quel ragazzo, non mi sono fatta problemi, te ti sei dovuto coprire con l’asciugamano”. Il punto definitivo sarà messo nel prossimo appuntamento di Temptation Island 2019 nel corso del quae potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena.



Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island 2019, doppio appuntamento per il finale di stagione

Dai primi spoiler, Massimo, ad Ilaria, dirà: “Io ho sbagliato centomila cose, ma tu pensi di non aver sbagliato nulla?”. Colantoni, dunque, cercherà di farsi perdonare? Ilaria accetterà di lasciare il villaggio con il fidanzato di fronte ad un eventuale pentimento di Massimo? A rispondere a questa domanda è una storia di Isa e Chia che ha pubblicato i messaggio ricevuto da una lettrice che avrebbe visto Ilaria in compagnia di un ragazzo che, sicuramente, non era Massimo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI