In estate la pelle è sottoposta allo stress dell’esposizione solare e anche dall’esposizione ad agenti come l’acqua marina, il cloro della piscina e la sabbia. Dopo una lunga giornata passata in spiaggia, niente di meglio che una fresca doccia e l’applicazione di un doposole dal potere idratante e lenitivo. Esistono molti prodotti in commercio con queste caratteristiche ma la natura, ancora una volta ci viene incontro con gli oli vegetali.

Scopriamo i migliori oli vegetali doposole che non potranno mancare nel beauty delle vacanze.

I migliori oli doposole che non possono mancare nel beauty delle vacanze

Olio di Iperico

L’olio di Iperico è un rimedio eccezionale quando si è esagerato con l’esposizione al sole. Un rimedio naturale dal grande potere lenitivo, idratante e restituente sulla pelle. Ottimo anche per curare le ustioni.

Olio di mandorle dolci

Uno degli oli vegetali più utilizzati e conosciuti che rende la pelle idratata, morbida ed elasticizzata. Perfetto da applicare dopo la doccia per ritrovare una pelle idratata e morbida.

Olio di cocco

L’olio di cocco è un rimedio naturale dal potere lenitivo, idtratante ed emolliente per la pelle. Applicarlo sempre dopo l’esposizione al sole sarà un gesto di grande cura.

Olio di jojoba

Un olio vegetale particolarmente leggero, adatto anche alle pelli grasse e colpite da acne, l’olio di jojoba è un perdetto doposole idrantante e lenitivo che si assorbe rapidamente.

Olio di argan

L’olio di argan sarà un doposole davvero adatto anche alle pelli più mature. Ricco di proprietà benefiche, nutre e lenisce la pelle.

Olio di elicriso

L’olio di elicriso sarà perfetto da applicare sulla pelle colpita da scottatura solare o eritema solare, per le sue proprietà antinfiammatorie e antistaminiche sulla pelle.

