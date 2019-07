Pori dilatati addio: ecco 5 rimedi naturali ed efficaci

Pori dilatati, finalmente possiamo digli addio grazie a questi 5 rimedi naturali che vi aiuteranno a restringere e pulire i pori della pelle del viso

I pori dilatati sono un problema che interessa molte donne ma non non disperate i rimedi esistono e qui te ne proponiamo 5 da provare subito per avere una belle bella e levigata come quella di un bambino.

I rimedi naturali che vi proponiamo oggi vi aiuteranno a combattere i minuscoli crateri che abbiamo sul viso. Ma vediamo insieme quali sono.

Pori dilatati addio: 5 rimedi naturali

Naturalmente per combattere i pori dilatati è opportuno pulire a fondo ed esfoliare la pelle tuttavia per effettuare un’azione più profonda ed efficace potete provare questi rimedi .

1. Siero del latte

Le proteine Whey aiutano a restringere i pori, tuttavia prima di usarle è opportuno lavare il viso con l’acqua e successivamente applicate il siero. Lasciate agire per 20 minuti e rimuovete poi con acqua fredda.

2. Salvia

Un’altro rimedio efficace è la salvia. Essa infatti aiuta a ridurre i porri dilatati. Preparate un infuso con la salvia e applicarlo sul viso con un batuffolo di ovatta o un panno inumidito.

3. Papaya

Anche la papaya, anche se nessuno se lo immagina, è davvero utile per restringere i pori. Per prima cosa dovete lavate il viso con acqua e passare sulla pelle la parte più interna della papaya: lasciate agire per un quarto d’ora e poi risciacquate con acqua calda.

4. Succo di limone

Il limone ha moltissimi benefici ma non tutti sanno che è formidabile anche per il viso tuttavia quando lo usate dovete fare molta attenzione. Cosa fare? La sera usando un batuffolo di ovatta applicate il succo di limone sul viso con movimenti delicati: lasciate agire per 10 minuti e risciacquate con acqua calda.

5. Albume

L’ultimo rimedio naturale che vi suggeriamo è l’albume. Per combattere pori dilatati create un composto cremoso unwnsi albume e un cucchiaino di amido di mais (fate in modo che non si formino grumi). Applicate sulla pelle e lasciate agire 20 minuti, passato il tempo pulite la pele con acqua calda.

