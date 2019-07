Vuoi scoprire se sei una persona intimidatoria? Tutto dipende da questi 9 segni

In un mondo governato da norme e valori precostituiti della società, alcune persone si distinguono. Dotate di un carattere diverso e un modo di pensare del tutto fuori dagli schemi, queste creature suggeriscono che stanno tracciando il proprio stile di vita e non si preoccupano di ciò che dicono. Accattivanti ma anche intimidatori, si sentono realizzati quando danno maggiore importanza alla soddisfazione del loro “io profondo”.

Per scoprire se sei una di quelle persone che sono così profonde da diventare intimidatorie, cerca di identificare questi 9 segni:

Sei una persona molto onesta

Al giorno d’oggi, l’onestà è una qualità che sta diventando sempre più rara. Ma per te è un principio intangibile. Devi essere sincera, dire sempre quello che pensi, non importa quanto ti costa. Non sai come interpretare un ruolo, essere astuta o manipolare gli altri per servire i tuoi interessi.

Sai come individuare i giri sbagliati

Sei una persona onesta ma non ingenua! Molto intuitiva, sai quando diffidare di alcuni malintenzionati. Ma all’inizio non giudichi, ti dai tempo per analizzare la situazione. Sai sempre quando qualcuno vuole metterti in difficoltà.

Sei una persona curiosa e vuoi sempre saperne di più

Hai sete di conoscenza in tutte le aree. Non esiti a fare domande quando non sai qualcosa. Questo vale anche quando si tratta delle persone intorno a te. Vuoi sempre sapere cosa hanno in testa e perché si comportano in un certo modo.

Hai ambizioni e ne sei pienamente consapevole

sei una persona molto ambiziosa, miri molto in alto nei tuoi obiettivi. Non ti accontenti mai di una situazione e vuoi sempre di più. Sei consapevole che raggiungere un obiettivo richiede pazienza. Costruisci il tuo percorso di vita passo dopo passo, tenendo presente il tuo obiettivo finale.

Sei una persona selettiva, vuoi avere relazioni profonde

Non puoi sopportare le relazioni superficiali. Fingere non ha alcun senso per te! Opti sempre per persone affidabili che sono in grado di costruire con voi un rapporto amichevole, amorevole o professionale, sincero e altruista. Cerchi di costruire legami forti con gli altri e di mantenerli a lungo termine.

I tuoi sogni diventano i tuoi obiettivi

Investi sempre nel raggiungimento degli obiettivi che sono importanti per te. Hai sogni nella tua testa che sono realistici e raggiungibili. Ti armi di pazienza ma fai un grande sforzo. Non sei il tipo di persona che si nutre di illusioni e false speranze. Hai tutte le possibilità dalla tua parte per raggiungere i tuoi obiettivi. Lavori duro e fai sacrifici per ottenere il risultato desiderato.

Lavori per cambiare le cose



A differenza di coloro che sperano che qualcosa cambi senza fare il minimo sforzo, tu sei una persona attiva e dedicata. Investi per migliorare le cose intorno a te. Sei molto indipendente e hai fiducia nella tua capacità di cambiare il mondo.

Non hai paura di esprimere le tue emozioni

Poiché le tue relazioni sono genuine, ti senti libero emotivamente. Esprimi come ti senti senza ritegno. Quando sei arrabbiato, triste o, al contrario, pazzo, non esiti a mostrarlo. Condividete le vostre emozioni con chi vi circonda con fiducia.

Sei un appassionato

Senza una grande passione, non c’è un grande uomo. Affamato di intensità, sei qualcuno che agisce sempre con il cuore. Mostri impegno nelle tue azioni quotidiane. Sei alla ricerca di sensazioni e forti emozioni ed è solo investendo te stesso completamente nei tuoi compiti che hai davvero voglia di vivere.

