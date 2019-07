Terence Hill chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Terence Hill è un attore, produttore cinematografico e regista di 80 anni. Lui è nato il 29 marzo 1939 a Venezia sotto il segno dell’Ariete, è alto 183 centimetri e pesa circa 77 kg. Il suo vero nome è Mario Girotti ed molto amato dal pubblico si per il suo ruolo di protagonista in Don Matteo sia per essere stato coprotagonista accanto all’attore ed amico Bud Spencer.

Dopo aver conseguito il diploma presso liceo classico decide di proseguire gli studi iscrivendosi all’Università presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Ha vissuto in America per circa 30 anni, per poi stabilirsi definitivamente in Italia,

Nome: Terence Hill

Età: 80 anni

Data di nascita: 29 marzo 1939

Luogo di nascita: Venezia

Segno zodiacale: Ariete

Titolo di studio: Laurea

Professione: Attore, Produttore cinematografico, Regista

Altezza: 183 cm

Peso: 77 kg

Terence Hill: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Terence Hill sappiamo che sul set del film “Dio perdona… io no!”, incontra una donna, Lori Zwicklbauer, sua futura moglie e alla quale è tuttora legato. Si sposarono nel 1967 ed ebbero due figli, Ross e Jess, di cui il primo adottivo.

Il loro primo figlio, purtroppo nel 1990, muore tragicamente in un incidente stradale a soli 16 anni. Questo terribile evento segnò inevitabilmente l’attore che attraversò un periodo di depressione infatti si ritirò dal cinema per dieci anni.

Terence Hill: carriera

Terence Hill ha intrapreso inizialmente la carriera di attore interpretando piccoli ruoli e ancora giovane esordisce per la prima volta al cinema nel film di Dino Risi, intitolato “Vacanze col gangster”. Ma per lui la grande fortuna arriva quando incontra Bud Spencer (pseudonimo di Carlo Pedersoli). Il loro incontro avvenne quasi per caso infatti Terence Hill fu chiamato a sostituire un altro attore che si era infortunato.

Questo duo insieme fu molto apprezzato dal pubblico infatti insieme hanno girato 18 film, tra i più noti ricordiamo Lo chiamavano Trinità, …continuavano a chiamarlo Trinità, Io sto con gli ippopotami, Porgi l’altra guancia e Altrimenti ci arrabbiamo. Nello stesso periodo l’attore ha recitato anche in alcune produzioni hollywodiane, come “March or die” e “Mister Miliardo”.

Dopo un lungo periodo di profonda depressione causata dalla perdita del figlio diciassettenne, morto in un incidente stradale, l’attore si è rilanciato nei panni di un sacerdote investigatore Don Matteo, popolare anche in Germania

