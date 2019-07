Temptation Island, ex concorrente del programma dell’amore vuota il sacco: “sensazione che sia tutto preparato”.

A Temptation Island, tutto ciò che accade tra le coppie e i single, è vero? I dubbi del pubblico sono nati guardando le dinamiche della coppia formata da Andrea e Jessica che, secondo alcuni rumors, già smentiti dai diretti interessati, ma anche da Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia, si sarebbero accordati su cosa fare all’interno del programma. Nonostante le smentite, però, i dubbi del pubbilco non sono stati cancellati alla luce di quanto dichiarato da Raffaella Giudice, concorrente della scorsa edizione.

Temptation Island, l’ex concorrente Raffaella Giudice: “ho la sensazione che sia tutto preparato”

Raffaella Giudice, concorrente della scorsa edizione, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, commenta le dinamiche delle coppie protagonise di Temptation Island 2019: “Sono scioccata per come le coppie stanno vivendo questa edizione di Temptation Island. Mi danno la sensazione che i fidanzati e le fidanzate siano entrati nei villaggi che già si erano lasciati”, confessa a Fanpage.it Raffaella. “Katia la ‘fotonica’ è la prima nella storia del programma a ridere nel corso di un falò”.

Guardando ciò che sta accadendo nel villaggio di Temptation Island Raffaella Giudice è stata assalita da un dubbio: “Non voglio pensare che si siano accordati già prima di entrare perché sarebbe terribile, anche nei confronti della redazione. Tra l’altro, concepire un accordo solo allo scopo di guadagnare follower non ha senso. Sembrano mirare tutti a quello che arriva dopo Temptation Island, i follower, l’indotto economico”.

E sul flirt tra Jessica Battistello e il single Alessandro, aggiunge: “Le cose sono due – spiega – o è tutto programmato oppure lei non è più innamorata. La mia sensazione è che sia tutto preparato perché una fidanzata non può innamorarsi di un tentatore dopo 4 ore, né gli si può avvicinare così tanto. Come ci può alzare la gonna mentre un tentatore ti accarezza la gamba? Qualunque fidanzato avrebbe perso le staffe e il fatto che non Andrea non lo faccia ti porta a pensare che sia tutto organizzato. Scopriremo la verità solo una volta che saranno usciti dai villaggi”.

