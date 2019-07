Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono tornati insieme: raggiunti telefonicamente da 361 Magazine hanno annunciato di essere ancora più uniti.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono tornati insieme. Dopo la notizia della fine della storia, il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, raggiunti telefonicamente da 361 Magazine, hanno annunciato di essere tornati insieme e di essere sulla via della pace, ma cos’è successo tra i due?

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono tornati insieme: pace fatta e convivenza

Ai microfoni di 361 Magazine, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno assicurato di aver, come tutti i fidanzati, semplicemente litigato e che, in questi giorni, si stanno chiarendo. Nessuna rottura definitiva, dunque, tra i due come avevano pensato i fans dopo aver visto il blocco social da parte di entrambi. Come tutte le coppie, anche quella di Jeremias e Soleil vive dei momenti di crisi, ma la pace sarebbe dietro l’angolo. La coppia, del resto, ha annunciato anche la convivenza che, a quanto pare, potrebbe cominciare molto presto.

La notizia del superamento della crisi arriva il giorno dopo la diffusione dei motivi della rottura tra i due. “Come annunciato sul profilo Instagram di Chi, è finita la storia tra Jeremias Rodriguez e l’ex naufraga Soleil Stasi. I due hanno avuto un forte litigio durante la loro trasferta in Sicilia. Motivo della separazione, una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne, conoscenza del fratello di Belén”, si legge sull’ultimo numero del settimanale Chi. Jeremias e Soleil, però, sembrerebbero aver risolto tutto.

