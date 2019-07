Temptation Island, Jessica Battistello e Andrea Filomena erano d’accordo? La coppia vuota il sacco prima della fine del programma.

Jessica Battistello e Andrea Filomena formano una delle coppie più discusse di Temptation Island 2019. Sin dalla prima settimana, Jessica si è avvicinata al single Alessandro al punto che Andrea ha chiesto il confronto sin dalla prima puntata ricevendo, però, un rifiuto da parte di Jessica che, nella scorsa puntata, ha continuato a flirtare con il tentatore. Ora, però, spunta un clamoroso retroscena secondo il quale la coppia potrebbe essersi accordata su cosa fare e dire all’interno del villaggio di Temptation Island 2019. Di fronte a tali voci, Andrea e Jessica hanno rotto il sienzio prima di concludere il percorso nel programma dell’amore.

Temptation Island 2019, Jessica e Andrea raccontano la verità sul presunto accordo

A diffondere le voci su un presunto accordo tra Jessica Battistello e Andrea Filomena è stato Dagospia che scrive:

“Non è più l’isola delle corna, è l’isola delle sole? A “Temptation Island” Jessica e Andrea avrebbero messo in scena una farsa per fare un po’ di soldi. Lei si struscia con un tentatore, lui piange, non solo: i due sarebbero già stati avvistati fuori dal programma mano nella mano.

“Si amano tantissimo, ma per la fama sono disposti a tutto” ha svelato una persona che afferma di conoscerli. Jessica e Andrea sarebbero arrivati nel reality dunque con lo scopo di ottenere successo e sfruttarlo per fare soldi”.

A scagliarsi contro la coppia è stata anche la blogger Deianira Marzano secondo la quale Andrea e Jessica avrebbero deciso di partecipare a Temptation Island per pubblicità. A rispondere a tali rumors sono proprio i diretti interessati.

Queste sono le parole di Jessica:

“In questi giorni stanno scrivendo tante cose su me e Andrea, su come sarebbe andata nel programma. sostengono di averci visto mano nella mano in pizzeria, che la nostra sia tutta una farsa, che noi ci eravamo messi d’accordo e tante altre cose… quello che voglio sottolineare con questo post è che tutte le cose che dicono sono false e non corrispondono a verità. non posso darvi anticipazioni su come è andata tra di noi, ma si capirà tutto con l’andare avanti del programma. al di la di questo torno a ripetere che quello che stanno dicendo non corrisponde assolutamente a verità!”.

Questa, invece, è la versione di Andrea:

“Ciao a tutti in questi giorni stanno scrivendo tante cose su me e Jessica. Sostengono di averci visto a Padova ieri sera mano nella mano, quando invece ieri sera io ero fuori a cena con dei miei amici e tra questi c’era anche una dipendente del mio amico. Per chi avesse insinuato che fosse Jessica ha sbagliato in pieno. Che si esca insieme o separati le coppie non possono farsi vedere insieme fino alla fine del programma per non dare anticipazioni. E poi Vi assicuro che nessuno dei due si era messo d’accordo, anzi. So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime che avete visto, altrimenti sarei un attore da Oscar. Non dovete trarre conclusioni affrettate e oltretutto sbagliate, basate sul nulla. Non posso darvi anticipazioni su come é andata a finire, si capirà tutto con l’andare avanti con il programma. Ma io sono una persona onesta e quelle cose che leggete sono totalmente false inventate e poco rispettose dell’esperienza vissuta”.