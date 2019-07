Temptation Island 2019, Andrea scopre il contenuto del video censurato della fidanzata Jessica: ecco il contenuto bollente che Filippo Bisciglia gli aveva tenuto nascosto.

Doccia fredda per Andrea durante la seconda puntata di Temptation Island 2019. Raggiunto nel villaggio dei fidanzati da Filippo Bisciglia, Andrea scopre l’esistenza di un terzo video della fidanzata Jessica e del single Alessandro che la produzione aveva deciso di non mostrargli avendolo visto particolarmente scosso. Dopo la sua richiesta del confronto e la decisione di Jessica di non presentarsi, però, la produzione ha pensato che fosse giusto per Andrea sapere tutta a verità su percorso che sta facendo la fidanzata. Solo, nel pinnettu, Andrea si ritrova di fronte ad un filmato che non avrebbe mai voluto vedere.

Temptation Island 2019, Andrea deluso da Jessica che vuole baciare il single Alessandro

Nel terzo video, Jessica e Alessandro sono nel villaggio delle fidanzate, seduti da soli in giardino. Jessica si lascia accarezzare le gambe. Poi avendo una grande attrazione per il tentatore, ammette che, forse, sarebbe il caso di allontanarsi. I due, però, non riescono a stare lontano. Jessica, così, prende le mani di Alessandro, le mette sulle proprie gambe e si lascia accarezzare, abbracciare e baciare. Il feeling, tra i due, è sempre più evidente e Andrea resta nuovamente deluso.

Successivamente guarda anche lo sfogo di Jessica dopo la sua richiesta del confronto. La fidanzata ammette di aver pensato di volerlo asciare. Jessica, però, sottolinea di averci pensato per poter stare sola, ma l’incontro con Alessandro l’ha spiazzata perchè ciò che prova è talmente bello da non poter essere ignorato. Andrea, con gli altri fidanzati, non nasconde la sua profonda amarezza per l’atteggiamento della fidanzata. “Ho rispettato la sua scelta, io da persona innamorata che dovevo fare? Vado finché…dopodiché stop. Già se tu devi mettere a confronto me e Alessandro sulla bellezza, tu dovresti scegliere me, hai già perso. Perché se a me mi chiedono di scegliere tra Sabina o tra Jessica, io dico Jessica”.

