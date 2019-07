Temptation Island 2019, Katia e Vittorio sono davvero in crisi? La coppia è sincera o sta recitando? A svelare tutti i segreti è la mamma di lei.

Katia Fanelli e Vittorio Collina formano una delle coppie più discusse di Temptation Island 2019. Dopo aver flirtato nel villaggio delle fidanzate, nel corso della terza puntata del programma dell’amore, Katia ha ricevuto una batosta quando si è ritrovata davanti il fimato di Vittorio che provava a baciare una tentatrice. Molti fans di Temptation non hanno gradito la scena considerando il tutto studiato a tavolino per provocare la gelosia di Katia. Oggi, a parlare della coppia è una persona che la conosce molto bene ovvero la mamma della Fanelli.

Temptation Island, Katia e Vittorio: parla la mamma di lei

A svelare i segreti di Katia e Vittorio è la signora Giovanna che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine: “Vittorio è un ragazzo molto pacifico, mentre Katia ha un carattere più duro: è determinata e sa ciò che vuole. Lui ci tiene molto, cerca di accontentarla in tutto, è accondiscendente. Mia figlia è il classico peperino, le piace dire sempre la sua anche se si tratta di mettere bocca sull’abbigliamento del suo fidanzato. Non so cosa sia accaduto tra loro due all’interno del villaggio ma, comunque vada, appoggerò qualsiasi loro decisione”, ha spiegato la mamma della Fanelli.

La signora Giovanna, inoltre, ha spiegato che Katia è esattamente come si vede in tv: “Frizzante, esattamente come la vedete in tv. Non si accontenta mai, passeggia per casa sempre in tiro. È molto vanitosa e finché non è convinta di come è vestita si cambia mille volte (ride, ndr). Con noi ha un bellissimo rapporto: si confida, ci tiene ai nostri consigli. Come genitori, ora che ha venticinque anni, tendiamo a lasciarla libera. Ci fidiamo delle sue decisioni. È molto legata anche a sua sorella e a suo fratello gemello Diego”.

Infine, la mamma di Katia ha svelato che, forse, l’esuberanza della figlia potrebbe far torcere il naso alla famiglia di Vittorio: “Conoscendo il fidanzato di mia figlia e la sua famiglia non credo vedranno di buon occhio l’esuberanza di Katia. Vittorio è tutto l’opposto e su di lui non posso che spendere belle parole. Sa, quando mi accompagna a fare delle commissioni, mi apre la portiera della macchina, mostrando sempre un estremo garbo. È un galantuomo: un ragazzo d’altri tempi. Mi dispiacerebbe molto se dovesse andare male tra di loro, ma in qualunque caso la porta di casa mia sarà sempre aperta per lui. È un ragazzo d’oro”.

