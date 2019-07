Molte persone dubitano dei benefici della saliva del cane, sostenendo che è malsana ma gli scienziati confermano il contrario.

Se pensi che la saliva del cane sia nociva per la salute allora devi assolutamente leggere quello che è emerso da questo studio. Gli scienziati rassicurano le persone che credono sia malsana sostenendo che la saliva del cane è più benefica di quanto si potrebbe pensare.

La saliva del cane come un probiotico?

Un team di ricercatori dell’Università dell’Arizona ha dimostrato che la saliva del cane è davvero benefica per salute. In particolare, si sono concentrati sui suoi effetti sul sistema immunitario e su come può alleviare i sintomi di allergia, come starnuti e prurito.

Il Dr. Charles Raison, che ha diretto il team della ricerca, ritiene che la saliva del cane possa agire come un probiotico e contribuire a migliorare efficacemente il sistema immunitario dei proprietari di animali domestici.

Per testare la sua teoria, ha dato ad un numero di persone un cane per tre mesi. Un periodo durante il quale la sua squadra ha studiato la reazione del sistema immunitario dei partecipanti dopo essere entrati in contatto con alcuni microbi del cane. la risposta al test è stata positiva, il che significa che la saliva del cane agisce davvero come un probiotico e che notizie come questa “ Il cane lo lecca: gli amputano braccia, gambe e naso”non debbano creare allarmismi.

L’attuale dibattito si incetra inoltre sul contatto ravvicinato col cane.



I cani sono molto affettuosi, entrare in contatto con la loro saliva èmolto semplice.

Questo studio ha ovviamente riacceso un antico dibattito. Mentre alcuni “non capiranno mai perché la gente lasci che i loro cani gli lecchino il viso”, altri sono felici di queste dimostrazioni di affetto.

Il dibattito non è nuovo. Gli antichi egizi credevano che la saliva del cane potesse guarire le ferite. I francesi hanno persino un detto che dice: “La lingua di un cane vale la mano di un dottore. “

Un’altra ricerca sembra indicare che la saliva del cane possa aiutare a guarire le ferite, forse due volte più velocemente, secondo l’Università della Florida, per via di una particolare proteina. Ma la maggior parte dei veterinari sono scettici a causa dei batteri e dei potenziali parassiti presenti nella saliva.

Il giusto compromesso sembra essere: ” il tuo cane si prende cura di te, quindi assicurati che abbia le cure adeguate”, prestando maggiore attenzione alla sua igiene si potrà godere delle sue coccole.

