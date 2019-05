Gioco per cani fai da te in 3 minuti: il VIDEO

Vuoi imparare a realizzare un gioco per cani fai da te con le tue mani, in poche mosse facili e veloci? Ecco il video tutorial che fa per te!

Se hai adottato un cane e vuoi regalare al tuo amico a quattro zampe un gioco divertente e super economico, prova le istruzioni di questo tutorial: per il tuo gioco per cani basteranno un calzino, una bottiglia di plastica, un paio di forbici e una manciata di pasta cruda.

Grazie a questo gioco, potrai intrattenere il tuo cane a lungo e praticamente a costo zero: il progetto fai da te di questo video è pensato per esemplari di piccola e media taglia.

