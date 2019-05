Quali sono le 4 parole chiave per una vita di coppia felice? Ecco quali sono le caratteristiche che rendono più bella la vita a due.

Le coppie felici hanno sicuramente alcune caratteristiche in comune, che chi vive un momento di crisi nella propria relazione dovrebbe imitare: in particolare, esistono alcune parole chiave della relazione amorosa che riescono a portare serenità, complicità e affiatamanto nella vita di coppia.

Ma quali sono le caratteristiche o parole chiave che accomunano le coppie felici? E come possiamo portarle nella nostra vita di coppia, magari proprio quando è un po’ in crisi? Secondo gli esperti, esistono 4 parole chiave in particolare che aprono la porta alla felicità in amore: sono gratitudine, coccole, apprezzamento e accettazione. Scopriamole insieme una per una.

Vita di coppia, le 4 caratteristiche della felicità

GRATITUDINE

Dimostrare gratitudine al proprio partner è uno dei modi migliori per mantenere vivo l’amore in una relazione: cercate delle occasioni per manifestare all’altro la vostra gratitudine sia a parole che con i fatti. Ricordatevi che nulla è dovuto, e tutto ciò che il partner vi offre giorno dopo giorno è un dono per cui dire grazie.

COCCOLE

Quando una storia è agli inizi, le coccole sicuramente non mancano. Purtroppo però, dopo i primi mesi di matrimonio o di convivenza, le occasioni per coccolarsi iniziano a latitare e baci, abbracci e carezze tendono a diminuire sempre di più. Correte ai ripari prima che accada e non smettete di coccolarvi!

APPREZZAMENTO

Apprezzare il vostro partner lo aiuterà a sentirsi incoraggiato e stimato, per migliorarsi giorno dopo giorno e per continuare a fare sempre del suo meglio. A volte, un piccolo incoraggiamento o un apprezzamento detto al momento giusto possono migliorare la giornata o far sparire stress e tensioni accumulate durante il giorno.

Inoltre, l’apprezzamento è utile anche se avete una rimostranza da fare: per evitare che un’osservazione si trasformi in una critica sterile, partite da un complimento, poi dite ciò che avete bisogno di dire e proponete una soluzione. Una buona regola da tener presente anche quando si tratta di litigare.

ACCETTAZIONE

Quando due persone decidono di trascorrere la propria vita insieme, è normale ritrovarsi a fare i conti con delle differenze caratteriali. Per ottenere il meglio dalle vostre reciproche diversità, prima di tutto accettatele e poi accogliete l’insegnamento che possono darvi.

